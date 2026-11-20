தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனம் விவகாரம் தனித்தனியாக விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு
தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனம் விவகாரம் தனித்தனியாக விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:10 PM
புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனம் தொடர்பான சட்டத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றுவது குறித்து இரு நீதிபதிகள் அமர்வு அளித்த மாறுபட்ட தீர்ப்பை திரும்பப் பெறக் கோரும் மனுவைத் தனியாக பட்டியலிட்டு விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது.
நம் நாட்டில், தேர்தல் கமிஷனர்களை ஜனாதிபதி நியமித்து வந்த நிலையில், இதற்கான தேர்வுக் குழுவில் பிரதமர், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகியோர் இடம்பெற வேண்டும் என, 2023ல் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. கடந்த 2023ல், மத்திய அரசு கொண்டு வந்த தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமன சட்டத்தின்படி, குழுவில் இருந்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு பதிலாக மத்திய அமைச்சர் சேர்க்கப்பட்டார்.
தேர்வுக் குழுவில் மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகளே பெரும்பான்மையாக இருப்பதாகவும், தேர்தல் கமிஷனின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்படலாம் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் ஜனநாயக அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. புதிய சட்டத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்கள், நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா மற்றும் சதீஷ் சந்திர சர்மா அமர்வில் கடந்த செப்டம்பரில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, இரு நீதிபதிகளும் மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கினர். தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமன சட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கை ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு விசாரிக்கலாம் என சதீஷ் சந்திர சர்மாவும், ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என தீபங்கர் தத்தாவும் தெரிவித்தனர்.
இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், வழக்கை தலைமை நீதிபதியின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்று, உரிய எண்ணிக்கையிலான நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வை அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. இதற்கிடையே, மாறுபட்ட தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்யக் கோரியும், அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றுவது குறித்து இரு நீதிபதிகள் அமர்வு அளித்த மாறுபட்ட தீர்ப்பை திரும்பப் பெறக் கோரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இது தொடர்பான விசாரணை தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, வி.மோகனா அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கடந்த செப்டம்பர் 23-ம் தேதி மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கிய நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா மற்றும் சதீஷ் சந்திர சர்மா ஆகியோர் அடங்கிய அசல் அமர்வின் முன்பே இந்தத் தீர்ப்பைத் திரும்பப் பெறும் மனுவைப் பட்டியலிட வேண்டும் என வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் வலியுறுத்தினார். நீதிபதி சர்மா அடுத்த வாரம் ஓய்வு பெறவுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், நீதிபதி சர்மாவுக்கு நலன் சார்ந்த முரண்பாடு இருந்ததால், அந்தத் தீர்ப்பைத் திரும்பப் பெறும் மனுவை அதே அமர்வுதான் விசாரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், ‘‘மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கிய நீதிபதிகளில் ஒருவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் கூட, ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு இந்தத் தீர்ப்பைத் திரும்பப் பெறும் மனுவைப் பரிசீலிக்க முடியும்,’’ என தெளிவுபடுத்தினார். மேலும், 2023-ம் ஆண்டு சட்டத்திற்கு எதிரான அரசியல் சாசன சவாலை இறுதியாகத் தீர்மானிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வின் முன்பே இந்த விவகாரத்தை எழுப்பலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.