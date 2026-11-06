திருப்பதி லட்டு நெய் கலப்பட வழக்கு விசாரணை ஆந்திராவுக்கு வெளியே மாற்ற உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு
திருப்பதி லட்டு நெய் கலப்பட வழக்கு விசாரணை ஆந்திராவுக்கு வெளியே மாற்ற உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 12:32 AM
புதுடில்லி: திருப்பதி கோவில் லட்டு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட நெய்யில் கலப்படம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் வழக்கின் விசாரணையை ஆந்திராவுக்கு வெளியே வேறு மாநிலத்துக்கு மாற்றக் கோரிய மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று (நவ.,5) தள்ளுபடி செய்தது.
ஆந்திராவில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வழங்கப்படும் லட்டு பிரசாதத்தில் விலங்கின் கொழுப்பு கலக்கப்பட்டதாக 2024ல் புகார் எழுந்தது. முந்தைய ஒய்.எஸ்.ஆர். ஜெகன்மோகன் ஆட்சியில் இந்த கலப்படம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக, தெலுங்கு தேசத்தைச் சேர்ந்த முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு புகார் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், 2019 – 24 வரையிலான காலக்கட்டத்தில், 250 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போலி மற்றும் ரசாயனம் கலந்த நெய் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு முறைகேடாக சப்ளை செய்யப்பட்டது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இந்த விவகாரத்தில் தேவஸ்தான அதிகாரிகள், நெய் சப்ளை செய்த பால் பண்ணை உரிமையாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
நெய் கலப்படம் குறித்து விசாரிக்க ஐந்து பேர் கொண்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழுவையும் உச்ச நீதிமன்றம், 2024ல் அமைத்தது. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மஹாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த, ‘மல்கங்கா மில்க் அண்ட் அக்ரோ புராடக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்’ நிறுவனத்தின் இயக்குனர் மச்சிந்திரா சாந்தாராம் லான்கே, இந்த வழக்கை வேறு மாநிலத்துக்கு மாற்றக்கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதி ஜாய்மால்யா பாக்சி அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மச்சிந்திரா சாந்தாராம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சித்தார் தவே வாதிடுகையில், ‘‘இந்த வழக்கில் அரசியல் தலைவர்கள் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால், மாநிலத்தில் வழக்கை நியாயமாக விசாரிக்க சாதகமற்ற சூழல் நிலவுகிறது,’’ என, வாதிட்டார்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு வாயிலாக, அரசியல் தலைவர்கள் அனைவரையும் அமைதியாக இருக்க செய்துள்ளோம். மீண்டும் ஏதாவது பிரச்னை ஏற்பட்டால், மனுதாரர் எங்களை அணுகலாம். இந்த வழக்கில் ஏராளமான சாட்சிகள் ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், விசாரணையை வேறு மாநிலத்துக்கு மாற்றுவது நடைமுறைச் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும்.
உச்ச நீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழு, வழக்கை முறையாக விசாரித்து வருகிறது. எனவே, இந்த வழக்கு விசாரணையை வேறு மாநிலத்துக்கு மாற்ற முடியாது.
இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் மனு தள்ளுபடி செய்தனர்.