மஹாராஷ்டிராவில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் தடை கோரி தொடர்ந்த வழக்கில் கோர்ட் அதிரடி
மஹாராஷ்டிராவில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் தடை கோரி தொடர்ந்த வழக்கில் கோர்ட் அதிரடி
UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
--–சிறப்பு நிருபர்–
மஹாராஷ்டிராவில், இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட தடை கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில், தேர்தல் கமிஷனுக்கு எதிராக தற்போதைக்கு எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
மஹாராஷ்டிராவில் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி நடத்தி முடிக்கப்பட்டு வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதில், 33 சதவீத வாக்காளர்கள் அதாவது, 9 கோடி பேரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, அருண் ஆனந்தகிரி என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அதில், ‘தர்க்க ரீதியான முரண்பாடு என்ற காரணத்தை சுட்டிக்காட்டி 1.22 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே தேர்தலில் ஓட்டளித்தவர்களாக இருந்தாலும், அவர்களையும் ‘படிவம் – 6’ நிரப்ப வேண்டும் என தேர்தல் கமிஷன் வற்புறுத்துகிறது. இது சட்ட சிக்கல்களை உருவாக்கலாம்’ என கோரப்பட்டிருந்தது.
இம்மனு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், ‘‘வாக்காளர்கள் ‘படிவம் – 6’ஐ தாக்கல் செய்வதால், குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் பாயுமோ என அஞ்ச தேவையில்லை. யாருக்கும் எந்த தண்டனையும் கிடைக்காது. வழக்கும் பாயாது. தேர்தல் கமிஷன் தரப்பில் முன்வைக்கும் வாதங்களை கேட்காமல் வாக்காளர் பட்டியல் இறுதி பட்டியலுக்கு தடை விதிக்க முடியாது’ என கூறி வழக்கு விசாரணையை வரும் நவ., 5ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.