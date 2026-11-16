பில்கிஸ் பானு வழக்கில் 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை நிறுத்தி வைப்பு; நிபந்தனை ஜாமினும் அளித்தது சுப்ரீம்கோர்ட்
பில்கிஸ் பானு வழக்கில் 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை நிறுத்தி வைப்பு; நிபந்தனை ஜாமினும் அளித்தது சுப்ரீம்கோர்ட்
ADDED : நவ 16, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:20 PM
பில்கிஸ் பானு வழக்கில் சிறைவாசம் அனுபவித்து வரும் இருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து உச்ச நீதிமன்றம் ஜாமின் வழங்கி உள்ளது. இருவரும் 17 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஜாமினில் வெளிவருகின்றனர்.
2002ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்திற்கு பின் பில்கிஸ் பானு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் அரங்கேறியது. அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 7 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இது தொடர்பான வழக்கில் மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் 12 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை அளித்தது.
2022ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தன்று நன்னடத்தை விதிகள் காரணமாக, தண்டனை பெற்று வந்தவர்களில் 11 பேர் விடுவிக்கப்பட்டனர். இதை எதிர்த்து பில்கிஸ் பானு தொடர்ந்த வழக்கில் விடுதலை ரத்து செய்யப்பட்டது.
தண்டனை பெற்று வருபவர்களில் பிபின்சந்த் கன்னையாலால், பிரதீப் ரமன்லால் ஆகியோர் ஜாமின் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். நீதிபதிகள் எம்.எம். சுந்தரேஷ், பிரசன்ன வரலே அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் கூறியதாவது;
இருதரப்பிலும் வாதங்களை கேட்டறிந்த பின்னர், மேல்முறையீடு செய்துள்ளவர்கள் 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருகின்றனர். அவர்களில் ஒருவருக்கு கடும் உடல் உபாதை குறைபாடு உள்ளது, தெளிவாக தெரிகிறது. சட்டத்தின் அடிப்படையிலும், உண்மையின் அடிப்படையிலும் இந்த மனு மீது பிரச்னைகள் இருக்கின்றன. அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு, தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து, விசாரணை நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளின் பேரில் ஜாமின் அளிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் கூறி உள்ளனர்.