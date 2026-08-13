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ராகுல் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு: 17ல் விசாரிக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்

ராகுல் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு: 17ல் விசாரிக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்

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UPDATED : ஆக 13, 2026 10:20 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 10:20 PM ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM

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-டில்லி சிறப்பு நிருபர்-

வருமானத்தை மீறி சொத்து சேர்த்ததாக அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கை எதிர்த்து, காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் தாக்கல் செய்த மனு, வரும் 17ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.

பா.ஜ.,வை சேர்ந்த விக்னேஷ் ஷிஷிர் என்பவர் ராகுல் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் சொத்துகள் குறித்து விசாரணை நடத்தக் கோரி அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வருமானத்துக்கு அதிகமாக ராகுல் சொத்து சேர்த்திருப்பதாகவும் குற்றஞ்சாட்டி இருந்தார்.

இவ்வழக்கை விசாரித்த அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம், ராகுல் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து சி.பி.ஐ., மற்றும் அமலாக்கத் துறை சட்டப்படி விசாரிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கை எதிர்த்து ராகுல் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இவ்வழக்கை அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து டில்லி உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றக் கோரியும் தனியாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மனுக்குள் வரும் 17ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.

ராகுலின் குடியுரிமை தொடர்பாகவும் விக்னேஷ் ஷிஷிர் தனியாக தாக்கல் செய்த மனு, அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

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