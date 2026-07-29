கட்டாய உத்தரவிடும் அதிகாரம் பட்டியலின கமிஷனுக்கு இல்லை: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
கட்டாய உத்தரவிடும் அதிகாரம் பட்டியலின கமிஷனுக்கு இல்லை: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:48 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM
--டில்லி சிறப்பு நிருபர்-
'அரசுப் பணிகள் மற்றும் பதவி உயர்வு தொடர்பான விவகாரங்களில், தேசிய பட்டியலின கமிஷனுக்கு கட்டாய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. கமிஷனின் பரிந்துரைகள் ஆலோசனை கூறுகளை கொண்டவை மட்டுமே. அது நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு இணையானவை அல்ல' என உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
மும்பை துறைமுக பொறுப்பு கழகத்தில் பணியாற்றிய பட்டியலின பெண் ஊழியர், பதவியில் இருந்து இறக்கப்பட்டார். இதை எதிர்த்து, தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த பட்டியலின கமிஷன், 'பெண் ஊழியருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கி, 30 நாட்களுக்குள் நிலுவை தொகையை வழங்க வேண்டும்' என துறைமுக பொறுப்பு கழகத்திற்கு கட்டாய உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்த உத்தரவை மும்பை உயர் நீதிமன்றமும் உறுதி செய்த நிலையில், துறைமுக பொறுப்பு கழகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
நீதிபதிகள் சஞ்சய் கரோல், அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மாசி அடங்கிய அமர்வில் இம்மனு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
அரசியலமைப்பு சட்டப் பிரிவுகள் 338, 338ஏ மற்றும் 338 பி ஆகியவற்றின் கீழ் செயல்படும் தேசிய கமிஷன்கள், சமூக நல நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள். இதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு இடமே இல்லை.
எனினும் இந்த அமைப்புகளுக்கு பரிந்துரைகள் வழங்கும் அதிகாரத்தையே பார்லிமென்ட் வழங்கி இருக்கிறது. தீர்ப்பு வழங்கும் அதிகாரத்தை வழங்கவில்லை.
புகார்களை விசாரிக்கவும், ஆவணங்களை பரிசோதித்து சாட்சியங்களை பதிவு செய்வதற்காக மட்டுமே கமிஷன்களுக்கு சிவில் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அதற்காக, அந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இறுதி தீர்ப்பு அல்லது கட்டாய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் கமிஷன்களுக்கு கிடையாது. அந்த வகையில் தேசிய பட்டியலின கமிஷனுக்கும் அந்த அதிகாரம் கிடையாது. மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் சில நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பரிந்துரைகளை மட்டுமே செய்ய முடியும்.
அந்த வகையில், தேசிய பட்டியலின கமிஷன், இவ்வழக்கில் தன் எல்லைகளை மீறி கட்டாய உத்தரவு பிறப்பித்தது அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது. எனவே, அந்த உத்தரவை முழுதாக ரத்து செய்கிறோம்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
கேரள உயர் நீதிமன்றமும், தேசிய பழங்குடியினர் கமிஷனின் எல்லைகள் குறித்து இதே போன்ற கேள்விகளை எழுப்பியிருந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு அனைத்து அரசியலமைப்பு கமிஷன்களின் செயல்பாட்டு எல்லைகளை தெளிவாக வரையறுத்துள்ளது.