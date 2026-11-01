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செயற்கை போதைப் பொருள் விமான நிலையத்தில் பறிமுதல்

செயற்கை போதைப் பொருள் விமான நிலையத்தில் பறிமுதல்

UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM

ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM

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புதுடில்லி: டில்லி விமான நிலையத்தில், ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள செயற்கை போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலா நகரில் இருந்து டில்லி வந்த விமான பயணியரிடம் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். நம் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பயணியின் பையில் உணவுப் பொட்டலத்துக்குள் மறைத்து வைத்திருந்த, ஐந்து கிலோ கலவையை கண்டுபிடித்தனர். அதை ஆய்வு செய்த போது, செயற்கை போதைப் பொருள் என உறுதி செய்யப்பட்டது. அதை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அந்தப் பயணியையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். பறிமுதல் செய்துள்ள செயற்கை போதைப் பொருளின் சர்வதேச மதிப்பு, ஐந்து கோடி ரூபாய் என சுங்க அதிகாரிகள் கூறினர்.

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