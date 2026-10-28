தமிழகத்தின் மின் தேவை 15 சதவீதம் அதிகரிப்பு: மத்திய அரசு தகவல்
தமிழகத்தின் மின் தேவை 15 சதவீதம் அதிகரிப்பு: மத்திய அரசு தகவல்
ADDED : அக் 28, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:59 PM
'எல் நினோ' எனப்படும், பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக வெப்பம் தொடர்வதால், தமிழக மின் தேவை, கடந்த செப்., மாதத்தில், 21,083 மெகாவாட்டாக அதிகரித்ததாக, மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது, 2025 செப்டம்பரில் இருந்த, 18,386 மெகாவாட்டை விட, 15 சதவீதம் அதிகம்.
தென் மாநிலங்களில் கடந்த மாதம் நிலவிய மின் தேவை தகவலை, மத்திய மின் துறை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, கேரளா, புதுச்சேரியை உள்ளடக்கிய தென் மாநிலங்களின் மின் தேவை, கடந்த செப்டம்பரில், 23.24 சதவீதம் உயர்ந்து, 76,747 மெகாவாட்டாக அதிகரித்துள்ளது. இது, 2025 செப்டம்பரில், 62,274 மெகாவாட்டாக இருந்தது.
இதில் தமிழக மின் தேவை, 15 சதவீதம் உயர்ந்து, 18,386 மெகாவாட்டில் இருந்து, 21,083 மெகா வாட்டாக உயர்ந்துள்ளது.
மாநிலம் வாரியாக அதிகரித்த மின் தேவை/ மெகா வாட்
மாநிலம் - 2025 செப்., - 2026 செப்., - சதவீதம்
கர்நாடகா - 14,486 - 20,094 - 38.71
தெலுங்கானா - 15,906 - 19,892 - 25
கேரளம் - 4,467 - 5,440 - 21.80
ஆந்திரா - 12,446 - 14,639 - 17.62
தமிழகம் - 18,386 - 21,083 - 15
புதுச்சேரி - 506 - 546 - 7.85