10 ஆண்டுகளில் 5 லட்சம் மெகா வாட் பசுமை மின் உற்பத்தி இலக்கு: பிரதமர்: ரூ.20 லட்சம் கோடி முதலீட்டு வாய்ப்பு
10 ஆண்டுகளில் 5 லட்சம் மெகா வாட் பசுமை மின் உற்பத்தி இலக்கு: பிரதமர்: ரூ.20 லட்சம் கோடி முதலீட்டு வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:36 PM
புதுடில்லி: அடுத்த 10 முதல் 11 ஆண்டுகளில், நம் நாட்டின் பசுமை எரிசக்தி உற்பத்தி திறனை கூடுதலாக, 5 லட்சம் மெகா வாட் அளவுக்கு அதிகரிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
டில்லியில் நேற்று நடந்த, ‘புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உச்சி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி 2026’ ஐ தொடங்கி வைத்து பிரதமர் பேசியதாவது:
நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த தூய்மையான எரிசக்தி உற்பத்தியை அதிகரிப்பது அவசியம்.
நம் நாட்டில் தற்போது கிட்டத் தட்ட 3 லட்சம் மெகா வாட் புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்பத்தி திறன் உள்ளது. நாட்டின் மொத்த நிறுவப்பட்ட மின் உற்பத்தி திறனில் 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பங்கு புதைபடிவமற்ற எரிசக்தி ஆதாரங்களிலிருந்து கிடைக்கிறது.
பாரீஸ் பருவநிலை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை, 2030ம் ஆண்டுக்கான காலக் கெடுவுக்கு ஐந்து ஆண்டு களுக்கு முன்பே இந்தியா எட்டிஉள்ளது.
அடுத்த 10 முதல் 11 ஆண்டுகளில் கூடுதலாக 5 லட்சம் மெகா வாட் திறனை உருவாக்குவது சவாலான இலக்காக இருந்தாலும், நம் நாட்டின் திறன் மீது நம்பிக்கை உள்ளது.
இதன் மூலம், அடுத்த 10 ஆண்டுகளின் இறுதிக்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் 20 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உருவாகும்
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.