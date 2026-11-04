சாணக்கியரின் அர்த்தசாஸ்திர விதிப்படி வரி வசூல்: கேரள முதல்வர் சதீசன்
சாணக்கியரின் அர்த்தசாஸ்திர விதிப்படி வரி வசூல்: கேரள முதல்வர் சதீசன்
UPDATED : நவ 04, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:39 PM
திருவனந்தபுரம்:
'' பூவுக்குத் தெரியாமல் தேனை உறிஞ்சும் வண்ணத்துப்பூச்சியைப் போல வரி வசூலிக்க வேண்டும்'' என்ற சாணக்கியரின் அர்த்தசாஸ்திரக் கொள்கையை மேற்கோள் காட்டி, மக்கள் மீது புதிய வரிச்சுமையை ஏற்றாமல், மாநிலத்தின் வருவாயைப் பெருக்கிய தனது அரசின் வியூகத்தை முதல்வர் வி.டி.சதீசன் விளக்கியுள்ளார்.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முதல்வர் சதீசன், அரசின் வரி வசூல் மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் குறித்துப் பேசியதாவது:
மக்களுக்கு சுமையின்றி வருவாயை ஈட்ட வேண்டும் என்பதே எங்கள் இலக்கு. இதற்குச் சாணக்கியரின் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கோட்பாடே சிறந்த வழிகாட்டி. மலருக்கு எந்த பாதிப்பும் அல்லது வலியும் ஏற்படாமல், அதிலிருந்து தேனை உறிஞ்சிச் செல்லும் வண்ணத்துப்பூச்சியைப் போலவே அரசாங்கமும் வரி வசூலிக்க வேண்டும். இந்த யோசனை என்னுடையது அல்ல; சாணக்கியர் தனது நூலில் குறிப்பிட்டது.
நான் எம்.எல்.ஏ.-வாக இருந்தபோது இதனை சட்டசபையில் பலமுறை கூறியிருக்கிறேன்; அப்போதெல்லாம் பலர் என்னை ஏளனம் செய்தனர். ஆனால், நிதிப் பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு அதை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தினேன்.
மின்சார வாகன வரிக்குறைப்பு
இதற்கு மின்சார வாகனங்கள் மீதான வரிக் குறைப்பே மிகச்சிறந்த உதாரணம். இந்த வரியைக் குறைத்தபோது விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆனால் வரியைக் குறைத்ததால் விற்பனை பன்மடங்கு எகிறியது. கடைகளில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் ஓரிரு மாதங்களிலேயே விற்றுத் தீர்ந்தன.
வெளிமாநிலங்களில் இருந்துகூட கூடுதல் வாகனங்கள் தருவிக்கப்பட்டன. பழைய வரியே தொடர்ந்திருந்தால் அரசுக்கு என்ன கிடைத்திருக்கும்? விற்பனை கணிசமாக அதிகரித்ததால், குறைந்த வரி விகிதத்திலும் அரசுக்குக் கூடுதல் வருவாய் கிடைத்தது. எனவே, வரிகளை உயர்த்துவது மட்டுமே வருவாயை ஈட்டுவதற்கான தீர்வு அல்ல.
ஓணம் பண்டிகைக் காலத்தில் சந்தையில் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்க அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளும் நல்ல பலனைத் தந்துள்ளன. அக்டோபர் மாதத்தில் தேசிய அளவில் ஜி.எஸ்.டி. வளர்ச்சி விகிதம், 13 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், கேரளாவில் 27 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.