மாமியார் குடும்பத்துடன் நெருங்கிப் பழகியதால் ஆத்திரம்; மனைவி உள்பட 7 பேரைக் கொன்ற டாக்ஸி ஓட்டுநர்
மாமியார் குடும்பத்துடன் நெருங்கிப் பழகியதால் ஆத்திரம்; மனைவி உள்பட 7 பேரைக் கொன்ற டாக்ஸி ஓட்டுநர்
ADDED : நவ 06, 2026 12:25 PM
ADDED : நவ 06, 2026 12:25 PM
பெங்களூரூ: கர்நாடகா பெங்களூரூவின் ராஜாஜி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த இந்து சேகர் என்பவர் டாக்ஸி ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் குடும்பத் தகராறு காரணமாக, மனைவி, அவரது தாயார் உள்பட உறவினர்கள் 7 பேரைக் கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
ஸ்ரீராம்புரா காவல் நிலையத்தில் காணாமல் போனதாக அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த குற்றச் சம்பவம் வெளியே தெரிய வந்தது.
மனைவி சுனிதா நடத்தையின் மீது சந்தேகம், அவரது தாயார் குடும்பத்தினருடன் மிகவும் நெருங்கிய உறவு வைத்துக் கொண்ட ஆத்திரத்தில் இந்தக் கொலைகளை அரங்கேற்றியுள்ளார். மனைவி சுனிதா, மாமியார் ரூபவதி, மைத்துநர்கள் சிவகுமார், சங்கர், மைத்துநர்களின் மனைவிகள் திவ்யா, நளினி, சிவகுமாரின் 7 வயது மகனை கொன்று, உடல்களை வேறு வேறு இடங்களில் தூக்கி எறிந்துள்ளார்.
மனைவியைக் கொலை செய்து விட்டு, விருந்தளிப்பதாகக் கூறி, எஞ்சியவர்களை வீட்டுக்கு அழைத்து, அம்மிக்கல்லால் அடித்துக் கொன்றதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். நந்தி ஹில்ஸ் அடிவாரத்தில் 7 வயது சிறுவனின் உடல் மட்டும் இதுவரை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 6 பேரின் உடல்களைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
கொலையாளி இந்து சேகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேற்கு மண்டல டிசிபி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட 3 தனிப்படைகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.