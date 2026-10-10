பேராசிரியர் மகளுக்கு அரிதான நோய்: நிதி திரட்ட களம் இறங்கிய ஆசிரியர்கள்
பேராசிரியர் மகளுக்கு அரிதான நோய்: நிதி திரட்ட களம் இறங்கிய ஆசிரியர்கள்
UPDATED : அக் 10, 2026 06:18 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:36 PM
புதுடில்லி: அரிதான மரபணு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள டில்லி பல்கலை பேராசிரியரின் மகளுக்கு சிகிச்சைக்கான நிதியுதவி திரட்ட, டில்லி பல்கலையின் தொலைதுார மற்றும் இணையவழி கல்வி மைய ஆசிரியர்கள் சங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. பொதுமக்களும் இதில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, டில்லி பல்கலை தொலைதுார மற்றும் இணையவழி கல்வி மைய ஆசிரியர்கள் சங்கத் தலைவர் காஞ்சர்குண்ட்லா பிரவின் ரெட்டி, செயலர் ரவிகுமார் ஆகியோர் கூறியதாவது:
டில்லி பல்கலை பேராசிரியர் ஒருவரின் மகள், அரிதான மரபணு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கான மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு உதவி செய்ய சங்கம் முன்வந்துள்ளது. முதற்கட்டமாக, டில்லி பல்கலை தொலைதுார மற்றும் இணையவழி கல்வி மைய இயக்குனர் பாயல் மோகோவை சந்தித்து பேசினோம்.
பேராசிரியர் மகளுக்கு மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான நிதியை விடுவிப்பது குறித்து முடிவு எடுக்க வலியுறுத்தினோம். மேலும், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மூத்த டாக்டர்கள் உள்ளிட்ட நிபுணர்கள் குழுவை அமைத்துள்ளோம்.
இத்தகைய நோய்கள், தற்போது மத்திய அரசின் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இல்லை. அதனால், சிகிச்சையின் அவசரத் தன்மை மற்றும் மரபணு சிகிச்சைக்கான தேவை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, சங்கம் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது.
சக ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் ஆதரவுடன் இதுவரை, ஒரு கோடி ரூபாய் திரட்டியுள்ளோம். இது, சிகிச்சைக்கான செலவில், 6.25 சதவீதம் மட்டுமே. டில்லி பல்கலை ஆசிரியர் சங்க தலைவர் நேகி, பொருளாளர் ஆகாங்க்ஷா குரானா ஆகியோரையும் அணுகினோம். இதையடுத்து, பல்கலை மற்றும் அதன் உறுப்புக் கல்லூரிகள் முழுதும் உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் சிகிச்சைக்காக உதவுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனர். எதிர்பாராமல், மிகப்பெரிய அளவில் மருத்துவச் செலவுகளை எதிர்கொள்ளும் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டு நடவடிக்கை மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்புக்கு, ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இந்த முயற்சி அமைந்துள்ளது.
பேராசிரியரின் மகளுக்காக திரட்டப்படும் நிதி, மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் நலனுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். எனவே, பொதுமக்களும் இதில் பங்கேற்க வேண்டும். நிதியுதவி அளிக்க விரும்புவோர், einstein2@fbl என்ற 'பேமென்ட் ஐடி' மூலம் இணையவழி பணப் பரிமாற்றம் செய்யலாம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.