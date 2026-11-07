‘டெக் மஹிந்திரா’ முன்னாள் தலைவர் ‘பார்க்கிங்’ தகராறில் சுட்டுக்கொலை
‘டெக் மஹிந்திரா’ முன்னாள் தலைவர் ‘பார்க்கிங்’ தகராறில் சுட்டுக்கொலை
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
பரிதாபாத்: ‘டெக் மஹிந்திரா’ நிறுவன வணிகப் பிரிவின் முன்னாள் தலைவர் பரம்ஜித் தன்கர், 42, பார்க்கிங் தகராறில் பக்கத்து வீட்டுக்காரரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
‘மஹிந்திரா’ குழுமத்தின் அங்கமான, ‘டெக் மஹிந்திரா’ நிறுவனம் 90க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு டிஜிட்டல் மாற்றம் மற்றும் தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை வழங்கி வருகிறது. இதன் ஆசிய – பசிபிக் பிராந்தியத்தின் வணிகப் பிரிவின் முன்னாள் தலைவர் பரம்ஜித் தன்கர். சிங்கப்பூரில் வசித்து வந்த இவர், வியட்நாமைச் சேர்ந்த ‘எப்.பி.டி. சாப்ட்வேர்’ நிறுவனத்தின் மூத்த துணை தலைவராக பணியாற்றி வந்தார்.
ஹரியானாவின் பரிதாபாதில் செக்டார் 21சி பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் குடும்பத்துடன் பரம்ஜித் வசித்து வந்தார். பணி நிமித்தமாக அடிக்கடி சிங்கப்பூர் மற்றும் வியட்நாம் சென்று வந்தார். உறவினரின் திருமணத்தில் பங்கேற்க கடந்த 5ம் தேதி இவர் ஹரியானா வந்தார். வாகனம் நிறுத்துவது தொடர்பாகவும், நாய் வளர்ப்பது தொடர்பாகவும் இவருக்கும், அதே குடியிருப்பில் வசிக்கும் மோனு சர்மா என்பவருக்கும் ஏற்கனவே பிரச்னை நிலவி வந்தது.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் இரவு இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதன் முடிவில், தான் மறைத்து வைத்திருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து பரம்ஜித்தை நோக்கி மோனு சர்மா சரமாரியாக சுட்டார். 15 முறை சுட்டதில், பரம்ஜித்தின் உடலில் ஒன்பது குண்டுகள் துளைத்தன. சம்பவ இடத்திலேயே சுருண்டு விழுந்து பரம்ஜித் பலியானார்.
இதையடுத்து, மோனு சர்மா தலைமறைவானார். பரம்ஜித்தின் மகன் அளித்த புகாரைத் தொடர்ந்து கொலை வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், மாயமான மோனு சர்மாவை தேடி வருகின்றனர்.