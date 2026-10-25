வீட்டு வாசலில் ஸ்கூட்டரை நிறுத்திய வாலிபர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொலை
வீட்டு வாசலில் ஸ்கூட்டரை நிறுத்திய வாலிபர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொலை
UPDATED : அக் 25, 2026 06:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:06 PM
அமிர்தசரஸ்: சாலை ஓரத்தில், தன் வீட்டு வாசலில் ஸ்கூட்டரை நிறுத்தி வைத்திருந்த வாலிபர், துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்டார். கொலையாளியை தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் சபல் சாலை ஆனந்த் அவென்யூவில் வசித்தவர் அமித் சபர்வாள்,28. தனியார் நிறுவன அதிகாரியான அமித், சம்பவத்தன்று இரவு தன் வீட்டுக்கு வெளியே தன்னுடைய ஆக்டிவா ஸ்கூட்டரை நிறுத்தியிருந்தார்.
அப்போது, அந்த வழியாக காரில் வந்த ஒருவர், இடைவிடாமல் ஹாரன் அடித்தார். அதைக் கேட்டு அமித் வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்தார். ஸ்கூட்டரை நகர்த்தி வைக்குமாறு காரில் இருந்தவர் கூறினார். இடைவிடாமல் ஹாரன் அடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த நபரை, அமித் கண்டித்தார்.
இதையடுத்து இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. காரில் இருந்து இறங்கிய நபர் திடீரென துப்பாக்கியை எடுத்து சரமாரியாக சுட்டார். தலை வயிற்றில் துப்பாக்கிக் குண்டுகள் பாய்ந்த நிலையில் அமித் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்தார். உடனே, காரை எடுத்துக் கொண்டு அந்த நபர் தப்பிச் சென்றார்.
அமித்தின் தந்தை மற்றும் குடும்பத்தினர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அமித்தை தூக்கிச் சென்றனர். பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள், அமித் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதை உறுதி செய்தனர்.
தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், கொலை வழக்கு பதிவு செய்து, அமித் உடலை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். சம்பவ இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ள காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கொலையாளியை பிடிக்க தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, சிரோமணி அகாலி தளம் தலைவர் பிக்ரம் சிங் மஜிதியா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘பஞ்சாபில் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. ஆம் ஆத்மி ஆட்சியில் சட்டம் – ஒழுங்கு சீர்குலைந்து விட்டது. மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என கூறியுள்ளார்.