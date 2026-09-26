தெலுங்கானா அரசியலில் வெடித்தது பூகம்பம் ‘மாஜி’ முதல்வர் குடும்பம் மீது நிலமோசடி புகார்

தெலுங்கானா அரசியலில் வெடித்தது பூகம்பம் ‘மாஜி’ முதல்வர் குடும்பம் மீது நிலமோசடி புகார்
தெலுங்கானா அரசியலில் வெடித்தது பூகம்பம் ‘மாஜி’ முதல்வர் குடும்பம் மீது நிலமோசடி புகார்
ADDED : செப் 26, 2026 05:12 PM
–சிறப்பு நிருபர்–
தெலுங்கானா முன்னாள் முதல்வரும், பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி கட்சி தலைவருமான சந்திரசேகர ராவ், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய உறவுகளுக்கு எதிராக பல கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நில மோசடி புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால், தெலுங்கானா அரசியலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தெலுங்கானாவில் முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. இம்மாநில வருவாய் துறையின், ‘22ஏ’ என்ற சிறப்பு பிரிவு மூலம் பல லட்சம் ஏக்கர் மதிப்புள்ள தனியார் நிலங்கள் தடை செய்யப்பட்ட சொத்து பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன. அரசியல்வாதிகள், திரைத்துறை பிரபலங்கள், தொழிலதிபர்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் என சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து தரப்பினரும் இந்த சிறப்புப் பிரிவால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
இதனால், அரசுக்கு எதிராக அவர்கள் குரல் கொடுக்க தொடங்கினர். இதைத் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய இந்த பிரிவை பயன்படுத்தி, காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு நெருக்கடி தரலாம் என எதிர்க்கட்சியான பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி திட்டமிட்டது. வழக்கமாக வனத்துறை, அரசு நிலங்கள், சட்டரீதியாக சிக்கலில் உள்ள நிலங்கள் தான் வருவாய் துறையின் சிறப்பு பிரிவான, ‘22ஏ’வில் சேர்க்கப்பட்டு, அந்த சொத்துகளை வாங்கவோ, விற்கவோ தடை செய்யப்படும்.
ஆனால், தவறுதலாக தனியார் நிலங்களும் சேர்க்கப்பட்டதால் இந்த விவகாரம் தெலுங்கானா அரசுக்கு பெரும் அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியது. ஒரு கட்டத்தில் சுதாரித்த வருவாய் துறை அமைச்சர் பொங்குலேட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி, நிகழ்ந்த தவறுக்காக பொதுமக்களிடம் மன்னிப்பு கோரியதுடன், ‘விரைவில் இப்பிரச்னைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும்’ என, உறுதியளித்தார்.
இதனால், இந்த விவகாரத்தை பெரிதாக்க திட்டமிட்ட பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதியின் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது. அதே சமயம், அக்கட்சிக்கு பதிலடி கொடுக்க நினைத்த காங்கிரஸ் அரசு, பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி ஆட்சியில் இருந்தபோது நிகழ்ந்த நில மோசடி விவகாரங்களை தோண்டி எடுத்து அம்பலப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக சட்டசபையில் தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி பேசியதாவது:
முன்னாள் முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ், அவரது மகன் கே.டி.ராமாராவ், மகள் கவிதா, பேரக் குழந்தைகள் மற்றும் மருமகன் ஹரீஷ் ராவ் ஆகியோர் குடும்பமாக சேர்ந்து நில உச்சவரம்பு சட்டத்தை மீறி, 439 ஏக்கர் நிலங்களை சொந்தமாக வைத்துள்ளனர். ஹைதராபாத்தில் இருந்து 70 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள எரவல்லியில் சந்திரசேகர ராவ் தங்கியிருக்கும் பண்ணை வீடு மட்டும் 700 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக உள்ளது.
அதில், 388 ஏக்கர் நிலம் அரசுக்கு சொந்தமான இடம். நில உச்ச வரம்பு சட்டத்தின்படி தனி நபர் 27 ஏக்கர் மட்டுமே சொந்தமாக வைத்திருக்க முடியும். தேர்தல் கமிஷனில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தின்படி, 2000 முதல் 2024 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் சந்திர சேகர ராவ் குடும்பத்தினரின் சொத்து மதிப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
இதில், மகன் கே.டி.ராமாராவின் சொத்து மதிப்பு மட்டும், 7,008 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. மகள் கவிதாவின் சொத்து மதிப்பு 8,900 சதவீதமும், உறவினரான சந்தோஷ் ராவின் சொத்துகள் 29,900 சதவீதமும் உயர்ந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி முன்வைத்திருக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளால் பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி கட்சியினர் நிலைகுலைந்து போயுள்ளனர். இந்த நில மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதால், அம்மாநில அரசியலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.