தற்காலிக ராணுவ சேவையில் பணி நீட்டிப்பு ஏற்கனவே பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே: மத்திய அரசு விளக்கம்
தற்காலிக ராணுவ சேவையில் பணி நீட்டிப்பு ஏற்கனவே பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே: மத்திய அரசு விளக்கம்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:54 PM
புதுடில்லி: ‘குறுகிய கால சேவைக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அக்னி வீரர்கள் என்ற வகை ராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பணி நீட்டிப்பு சலுகை, தற்போது பணியில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்’ என மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது.
முப்படைகளில் நான்கு ஆண்டுகள் மட்டுமே பணிபுரியும் வகையிலான, ‘அக்னிபாத்’ திட்டத்தை, 2022ல் மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது. இதில், ஏராளமான இளைஞர்கள் சேர்ந்து ராணுவம், விமானம், கடற்படைகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்கள் அக்னி வீரர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர்.
தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களில், 25 சதவீதத்தினர் மட்டுமே நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் முப்படைகளில் பணியாற்ற முடியும். மீதமுள்ள 75 சதவீதத்தினர் வெளியேற்றப்படுவர் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த 75 சதவீத அக்னி வீரர்களுக்கு மேலும் இரண்டு ஆண்டுகள் பணி நீட்டிப்பு வழங்கும் அறிவிப்பை மத்திய அரசு சமீபத்தில் வெளியிட்டது.
‘அக்னிபாத்’ திட்டத்தில் புதிதாக சேருபவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு உண்டா என்ற கேள்விக்கு மத்திய அரசு அளித்துள்ள விளக்கம்:
‘அக்னிபாத்’ திட்டத்தின் நான்கு ஆண்டுகள் அடிப்படை பணி முறை ரத்து செய்யப்படவில்லை. ஏற்கனவே பணியில் உள்ள ஒன்பது பிரிவு அக்னி வீரர்களுக்கு மட்டுமே கூடுதலாக இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்ற வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, திட்டத்தை முழுமையாக மாற்றியமைக்கும் நடவடிக்கை அல்ல; இடைக்கால ஏற்பாடு மட்டுமே.
அடுத்த மாதம் முதல் அக்னிபாத் திட்டத்தில் சேருபவர்களுக்கு நான்கு ஆண்டு பணிமுறையே தொடரும். அவ்வாறு சேரும் வீரர்களின் பணிக்காலம் நீட்டிப்பது தொடர்பான முடிவு தேவைக்கேற்ப முடிவு செய்யப்படும்.
தேவைப்பட்டால், அது தொடர்பான விதிகள் மறுஆய்வு செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.