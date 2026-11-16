ஜம்மு – காஷ்மீரில் என்கவுன்டர் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை
ஜம்மு – காஷ்மீரில் என்கவுன்டர் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை
UPDATED : நவ 16, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:32 PM
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு – காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே நடந்த மோதலில், பயங்கரவாதி சுட்டு கொல்லப்பட்டார்; தேடப்பட்ட லஷ்கர் – இ – தொய்பா பயங்கரவாதி முகமது லத்தீப் பட், காயங்களுடன் தப்பித்துச் சென்றதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜம்மு – காஷ்மீரின் குல்காம் பகுதியில் கடந்த 11ம் தேதி, சி.ஆர்.பி.எப்., எனப்படும் மத்திய ரிசர்வ் படை போலீசாரின் சோதனை சாவடி மீது இரண்டு பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர். இதில், மூன்று வீரர்கள் காயமடைந்தனர். அவர்களில், ஒருவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்தத் தாக்குதலை அரங்கேற்றிய பயங்கரவாதிகள், அருகே உள்ள வனப்பகுதிக்குள் தப்பிச் சென்றனர்.
அதன்பின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் பாபி சந்த் மற்றும் யஷ்பால் குமார் ஆகிய இரண்டு சிறப்பு போலீஸ் அதிகாரிகளை, பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொன்றனர். இந்நிலையில் குல்காம் மாவட்டத்தின் குத்வானி மற்றும் லாரூ பகுதிகளில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கி இருப்பதாகப் பாதுகாப்புப் படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, ராணுவம், சி.ஆர்.பி.எப்., மற்றும் ஜம்மு – காஷ்மீர் போலீசாரின் சிறப்பு நடவடிக்கை குழு இணைந்து அப்பகுதியை முழுமையாக சுற்றி வளைத்துத் தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். பாதுகாப்புப் படையினர் நெருங்கியபோது, பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். உடனடியாகப் பாதுகாப்புப் படையினர் நடத்திய பதிலடித் தாக்குதலில் ஒரு பயங்கரவாதி சம்பவ இடத்திலேயே சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். அவரது உடலை மீட்டு, அடையாளம் காணும் பணியை போலீசார் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, இத்தாக்குதல் சம்பவத்தில் மற்றொரு பயங்கரவாதி காயங்களுடன் தப்பித்து சென்றதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நபர், குல்காம் மாவட்டத்தின் கிரெவான் சாடர் பகுதியைச் சேர்ந்த லஷ்கர் – இ – தொய்பா கமாண்டர் முகமது லத்தீப் பட் எனக் கூறப்படுகிறது. இவரைப் பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு 15 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து, அப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து நுழைவாயில்களும் சீல் வைக்கப்பட்டு, கூடுதல் படைகள் குவிக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் பாதுகாப்புப் படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.