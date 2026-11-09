நாளை வெளியாகும் சுயசரிதை குறித்து சோனியா சொல்வது இதுதான்!
நாளை வெளியாகும் சுயசரிதை குறித்து சோனியா சொல்வது இதுதான்!
ADDED : நவ 09, 2026 06:43 AM
ADDED : நவ 09, 2026 06:43 AM
புதுடில்லி: 'நான் எழுதியுள்ள சுயசரிதை, அரசியல் நோக்கம் எதுவும் இல்லை. என் குடும்பத்தினரின் வாழ்க்கையை உள்ளபடி படம் பிடித்துக் காட்டும் தனிப்பட்ட பதிவு' என, காங்., மூத்த தலைவர் சோனியா தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவின் மனைவியும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான சோனியா(79), தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை புத்தகமாக எழுதியுள்ளார். 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆப் லவ்' என்ற பெயரில், தனது சுயசரிதையை எழுதியுள்ளார். அமெரிக்காவின் ஹார்பர் காலின்ஸ் பதிப்பக நிறுவனம் வெளியிடும் இந்நூல், நாளை (நவம்பர் 10) வெளியாகிறது.
தனிப்பட்ட கதை:
புத்தகம் வெளிவருவதற்கு முன்னதாக, சமூக வலைதளத்தில், இது குறித்து சோனியா கூறியுள்ளதாவது: என் குடும்பத்தைப் பற்றி இதுவரை எத்தனையோ பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் யார், அவர்களின் மனப் போராட்டம் என்ன, அவர்களின் பலவீனங்கள் என்ன என்பதை மிகச் சிலரே புரிந்து கொண்டுள்ளனர். நான் நேசித்த, எனக்கு நன்கு தெரிந்த என் குடும்பத்தினரின் நிஜ வாழ்க்கையை வெளிப்படையாக வாசகர்களுக்குக் காட்ட விரும்பினேன். எனவே, இது ஓர் அரசியல் நூல் அல்ல. முற்றிலும் உணர்வுப்பூர்வமான தனிப்பட்ட கதை.
தாங்க முடியாத துயரங்கள்:
இங்கிலாந்தில் 19 வயதில் ஒரு சிறிய இத்தாலிய கிராமத்துப் பெண்ணாக இருந்த நான், இந்திய மாணவரான ராஜீவைச் சந்தித்த தருணத்தில் இந்த பயணம் தொடங்கியது. அது என்னை ஒரு புதிய நாட்டிற்கும், புதிய குடும்பத்திற்கும் அழைத்து வந்தது. எனது மாமியார் இந்திராவுடன் ஏற்பட்ட ஆழமான பந்தம், பிள்ளைகளை வளர்த்த காலங்கள் என என் வாழ்க்கை நகர்ந்தது. தொடர்ந்து, என் மாமியார் மற்றும் கணவர் ராஜீவை வன்முறைக்குப் பலிகொடுத்த தாங்க முடியாத துயரங்களையும் இந்த வாழ்க்கை எனக்குத் தந்தது. இவ்வாறு சோனியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அரசியல் திருப்பங்கள்:
மறைந்த சஞ்சயின் விமான விபத்து மரணம், இந்திரா படுகொலை, ராஜீவ் படுகொலை உள்ளிட்ட நேரு குடும்பத்தைத் தாக்கிய கோரச் சம்பவங்கள் மட்டுமின்றி, 2004ல் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்றபோது பிரதமர் பதவியை ஏற்க மறுத்தது, 2014 வரை ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசை வழிநடத்தியது உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் திருப்பங்கள் குறித்தும் இந்நூலில் சோனியா விவரித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.