சிறந்த பத்திரிகையாளர் விருது :ஒடிசா கவர்னர் வழங்கினார்
சிறந்த பத்திரிகையாளர் விருது :ஒடிசா கவர்னர் வழங்கினார்
UPDATED : நவ 21, 2026 10:17 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:08 PM
புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலம், புவனேஸ்வரில் தேசிய பத்திரிகையாளர் நல வாரியம் சார்பில் சமீபத்தில் நடந்த பத்திரிகையாளர் தின விழாவில், சிறந்த ஊடகவியலாளர்களுக்கு மாநில கவர்னர் பிரஜ்மோகன் ராம் விருதுகள் வழங்கினார்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 16ம் தேதி தேசிய பத்திரிகையாளர் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்திய பத்திரிகை கவுன்சில் கடந்த 1966ம் ஆண்டு நவம்பர் 16ம் தேதி தொடங்கப்பட்டதை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
பத்திரிகை சுதந்திரம், பொறுப்பான செய்தி வெளியீடு, உண்மை தகவல்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவதே இந்த தினத்தின் நோக்கம். இந்நிலையில், ஒடிசாவை சேர்ந்த தேசிய பத்திரிகையாளர் நல வாரியம் சார்பில், புவனேஸ்வரில் சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர் தின விழா நடந்தது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், 2026ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பத்திரிகையாளர் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. பெங்களூரு 'பிரீடம் டிவி' நிர்வாக இயக்குனர் நாகராஜு, சென்னை மருதம் மல்டிமீடியா நிறுவனத்தின் செயல் இயக்குனர் சீனிவாசன், தெலுங்கானா 'சாக்ஷி' பதிப்பகத்தின் சீனிவாச ரெட்டி, 'ஆரோன்' பத்திரிகை ஆசிரியர் சசிபூஷண் ராவ், 'டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா' கொல்கட்டா பதிப்பின் துணை ஆசிரியர் சித்ரதீப் சக்ரவர்த்தி ஆகியோருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.