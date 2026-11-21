அக்னிவீரர்களின் தகவல்களை திருடி ரூ.45,000க்கு விற்க முயன்ற சிறுவன்
அக்னிவீரர்களின் தகவல்களை திருடி ரூ.45,000க்கு விற்க முயன்ற சிறுவன்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
புதுடில்லி: பணிக்காலம் முடிந்த அக்னிவீரர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சோதனை இணையதளத்தை, ‘ஹேக்’ செய்து, 4,000 அக்னிவீரர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகளை திருடி, ‘டார்க் வெப்’ எனப்படும் ரகசிய இணையதளத்தில், 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்க முயன்ற ஹரியானாவைச் சேர்ந்த, 14 வயது சிறுவன் டில்லி போலீசாரிடம் பிடிபட்டார்.
நம் ராணுவம், விமானம் மற்றும் கடற்படையில் நான்கு ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் வீரர்களை சேர்க்க, 2022 ஜூனில், மத்திய பா.ஜ., அரசால், ‘அக்னிபாத்’ திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. பணிக்காலத்துக்கு பின், 25 சதவீத அக்னிவீரர்கள் நிரந்தரமாக பணியமர்த்தப்படுகின்றனர்; மற்றவர்களுக்கு இரு ஆண்டுகள் பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், பணிக்காலம் முடிந்த முன்னாள் அக்னிவீரர்கள், பிற அரசு துறைகளில் உள்ள காலி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கவும், தங்களை பதிவு செய்யவும் இணையதளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. சோதனை கட்டத்தில் இருந்த இணையதளத்தை, ஹரியானாவின் பல்லப்கர் பகுதியைச் சேர்ந்த, 14 வயது சிறுவன் ஹேக் செய்தார். மேலும், 4,000 அக்னிவீரர்களின் தகவல்கள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும், அவற்றை, 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்வதாகவும் டார்க் வெப்பில் விளம்பரம் வெளியிட்டார்.
இது பற்றி அறிந்த டில்லி போலீசார், அந்த சிறுவனை மடக்கி பிடித்தனர். மேலும், அவரது டிஜிட்டல் சாதனங்களிலிருந்து திருடப்பட்ட தரவுகளை மீட்டனர். செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளை பயன்படுத்தியே இந்த தரவுகளை சிறுவன் அணுகியதை போலீசார் கண்டறிந்தனர்.
சோதனை இணையதளத்திலிருந்து திருடப்பட்ட தகவல்கள் உண்மையானவைதானா என்பதை உறுதிப்படுத்த, அக்னிவீரர்களின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுத்தளத்தை வழங்கும்படி மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு டில்லி போலீசார் கடிதம் எழுதியுள்ளனர். விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சிறுவன், எச்சரிக்கப்பட்டு, குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.