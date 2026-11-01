நாட்டின் முதல் புல்லட் ரயில் சேவை; ரயில்வே அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!
நாட்டின் முதல் புல்லட் ரயில் சேவை; ரயில்வே அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!
UPDATED : நவ 01, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:46 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 07:44 PM ADDED : நவ 01, 2026 03:46 PM
புதுடில்லி: ரயில்வே துறையில் நவீன மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வரும் மத்திய அரசு, அடுத்ததாக புல்லட் ரயில் சேவையை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த சேவை அடுத்த ஆண்டு செயல்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சூரத் முதல் பிலிமோரா வரையிலான முதல் புல்லட் ரயில் சேவை வழங்கப்பட இருப்பதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, புல்லட் ரயில் சேவை குறித்த அப்டேட்டை ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வெளியிட்டுள்ளார். அவரது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், ' மக்களே தயாரா? முதல் புல்லட் ரயில் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது, விரைவில்,' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியாவின் முதல் புல்லட் ரயிலின் கட்டமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்து, சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டின் மே அல்லது ஜூன் மாதத்திற்குள் புல்லட் ரயில் சோதனை ஓட்டம் மேற்கொள்ளப்படும். 2 முதல் 4 மாதங்கள் நடைபெறும் சோதனை ஓட்டத்திற்குப் பிறகு, பிரதமர் மோடி, புல்லட் ரயில் சேவையை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
வடக்குப் பகுதி புல்லட் ரயில் பாதை திட்டத்திற்கு பிரதமர் மோடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதன்மூலம் டில்லி - வாரணாசி இடையேயான பயண நேரம் 3.5 மணி நேரமாகக் குறையும். வதோதராவிலிருந்து மும்பைக்கு வெறும் 1.5 மணி நேரத்தில் சென்று விட முடியும். வாரணாசியில் இருந்து டில்லி 3 மணி நேரம் 33 நிமிடங்களில் வந்தடைய முடியும்.