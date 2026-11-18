UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
போஸ்டர் செய்தி
மொஹாலி: பஞ்சாபை சேர்ந்த லாரி டிரைவரும், விவசாயியுமான பல்ஜிந்தர் சிங்குக்கு லாட்டரியில் 12 கோடி ரூபாய் பரிசாக கிடைத்துள்ளது.
பஞ்சாப் மாநிலம் தேரா பஸ்சியில் உள்ள ஹுமாயூன்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பல்ஜிந்தர் சிங். லாரி டிரைவரான இவர், விவசாயத்தை வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ளார். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பண்டிகை காலங்களில் லாட்டரி சீட்டு வாங்குவதை பல்ஜிந்தர் சிங் வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.
சமீபத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, ஜிராக்பூரில் உள்ள லாட்டரி விற்பனையாளரிடம் 500 ரூபாய் கொடுத்து, பஞ்சாப் பம்பர் லாட்டரி சீட்டு ஒன்றை இவர் வாங்கினார். இந்த சீட்டு, தன் வாழ்க்கையையே மாற்றும் என்பதை பல்ஜிந்தர் சிங் அப்போது நினைத்துக் கூட பார்த்திருக்க மாட்டார்.
இந்த சீட்டுக்கான குலுக்கல், கடந்த 16ல் நடந்தது. இதில், அவர் வாங்கிய லாட்டரி சீட்டுக்கு 12 கோடி ரூபாய் பரிசு கிடைத்துள்ளது. கடந்த 15 ஆண்டுகளாக, குடும்பத்தினருக்கு கூட தெரியாமல் லாட்டரி சீட்டு வாங்கி வந்த இவருக்கு, இந்த தீபாவளி பண்டிகையில் அதிர்ஷ்டம் அடித்துள்ளது.
பரிசுத் தொகையின் ஒரு பகுதியை, தன் இரு மகள்களின் கல்விச் செலவுக்கு பயன்படுத்த உள்ளதாக பல்ஜிந்தர் சிங் தெரிவித்தார்.