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/செய்திகள்/இந்தியா/'ஸ்டார்லிங்க்' இணைய சேவையை தடுக்கவில்லை :எலான் மஸ்க் குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு

'ஸ்டார்லிங்க்' இணைய சேவையை தடுக்கவில்லை :எலான் மஸ்க் குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு

'ஸ்டார்லிங்க்' இணைய சேவையை தடுக்கவில்லை :எலான் மஸ்க் குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு

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UPDATED : அக் 10, 2026 11:59 AM

ADDED : அக் 08, 2026 09:14 PM

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UPDATED : அக் 10, 2026 11:59 AM ADDED : அக் 08, 2026 09:14 PM

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புதுடில்லி: 'ஸ்டார்லிங்க்' நிறுவனத்தின் செயற்கைகோள் வாயிலான இணைய சேவை திட்டத்தை இந்தியாவில் சிலர் தடுத்து வருவதாக அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் குற்றஞ்சாட்டியிருந்த நிலையில், அதை மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

நாட்டில் செயற்கைக்கோள் வாயிலான இணைய சேவைகளை வழங்குவதற்கு, எலான் மஸ்க்கின், 'ஸ்டார்லிங்க்', 'ஜியோ' நிறுவனத்தின், 'சாட்காம்', மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டின், 'யூடெல்சாட் ஒன்வெப்' ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு உரிமம் வழங்கியுள்ளது.

ஆனால், உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்கள் சேவையை துவங்குவதற்கு முன், பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதன்பின் அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு பெற வேண்டும். இந்நிலையில், இந்தியாவில், 'ஸ்டார்லிங்க்' சேவை தடுக்கப்படுவதாக எலான் மஸ்க் குற்றஞ்சாட்டினார்.

'இந்தியாவில், 11,000க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில், '4ஜி' இணையதள சேவை கிடைப்பது இல்லை' என, சமூக வலைதளத்தில் ஒருவர் பதிவிட்டு இருந்தார். அதற்கு, எலான் மஸ்க் அளித்த பதிலில் கூறியுள்ளதாவது:

இந்திய மக்களை தொடர்ந்து தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க விரும்பும் சில பெரும் தொழிலதிபர்கள் எங்களை தடுத்து வருகின்றனர். அவர்கள் யார் என்பதை உங்களால் ஊகிக்க முடியும். இது இந்திய மக்களுக்கு எதிரான குற்றம்.

மோசமான அல்லது இணைய வசதியே இல்லாத பகுதிகளிலும், மொபைல் போன் தொலைத்தொடர்பு வசதி இல்லாத பகுதிகளிலும், 'ஸ்டார்லிங்க்' பெரும் உதவியாக இருக்கும். தற்போதைய இணைய கட்டணத்தை செலுத்த முடியாதவர்களுக்கும், இணைய இணைப்பு இல்லாதவர்களுக்கும் அதிவேக, குறைந்த கட்டண இணைய வசதியை வழங்க, 'ஸ்டார்லிங்க்' உதவும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இதற்கு மத்திய தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகம் அளித்துள்ள பதில்:

செயற்கைக்கோள் வாயிலான இணைய சேவைகள் உட்பட அனைத்து தொலைத்தொடர்பு சேவைகளுக்கும் பாரபட்சமற்ற விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 'ஸ்டார்லிங்க்' நிறுவனத்துடன், 'ஜியோ சாட்காம்' மற்றும் 'யூடெல்சாட் ஒன்வெப்' ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களும் தற்போது பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளன.

பாதுகாப்பு மதிப்பீடு முடிந்ததும், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் அடுத்த கட்டமாக அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு கோரலாம். மூன்று நிறுவனங்களும் தற்போது ஏறக்குறைய ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன. எனவே, விதிமுறைகள் அல்லது அவை செயல்படுத்தப்படும் விதம் பாரபட்சமானவை என்ற குற்றச்சாட்டு அடிப்படை ஆதாரமற்றவை.

இவ்வாறு அமைச்சகம் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இறுதி ஒப்புதலுக்கு காத்திருக்கும்


'யூடெல்சாட் ஒன்வெப்' நிறுவனம்
இந்தியாவில், 'யூடெல்சாட் ஒன்வெப்' செயற்கைக்கோள் வாயிலான இணைய சேவையை துவங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து, அந்நிறுவனத்தின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய துணைத் தலைவர் நேஹா இட்னானி கூறியதாவது:
இந்தியாவில் சேவையை துவங்குவதற்கான எங்களின் அனைத்து உள்கட்டமைப்புகளும் தயாராக உள்ளன. அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு மற்றும் பாதுகாப்பு அனுமதி நடைமுறைகள் சுமுகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அரசுடனான உரிமம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை பணிகளும் முடிவடைந்துள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள எங்கள் தகவல்கள் அனைத்தும் இந்தியாவிலேயே சேமிக்கப்படுகின்றன. பாதுகாப்பான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளதால் ராணுவ பயன்பாடுகளுக்கும் இந்த சேவை உதவும். இறுதி ஒப்புதல் கிடைத்த உடன் சேவையை துவங்குவோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



முகேஷ் அம்பானி மீது


மஸ்க் நேரடி குற்றச்சாட்டு
'ஸ்டார்லிங்' செயற்கைக்கோள் வழி இணைய இணைப்பு வழங்கும் நிறுவனத்துக்கு இந்தியாவில் அனுமதி பெற எலான் மஸ்க் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த தொழில்நுட்பத்தில் முகேஷ் அம்பானியின், 'ஜியோ' நிறுவனத்தின், 'சாட் காம்' போட்டியாக விளங்குவதால் எலான் மஸ்க் முகேஷ் அம்பானி பெயரை குறிப்பிட்டு விமர்சித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக நேற்று அவர் வெளியிட்ட மற்றொரு சமூக வலைதள பதிவில், 'ஸ்டார்லிங் நிறுவனம் 165 நாடுகளில் இணைய சேவை வழங்க உரிமம் பெற்றுள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக அனைத்து சட்டங்களையும், தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்தும் உரிமம் வழங்கப்படவில்லை. இந்தியாவின் முதலாளி அம்பானியா?' என, நேரடியாக முகேஷ் அம்பானியின் பெயரை குறிப்பிட்டு கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.



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