உலக நன்மைக்காக மஹா யாகம்

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காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், குஜராத் மாநிலம் சூரத், பரோடா, ஆமதாபாத், அம்பாஜி போன்ற பகுதிகளில் விஜய யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.
ஆமதாபாத் நகரில் உள்ள காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் பள்ளியில், உலக நன்மைக்காக நடந்த விஸ்வசாந்தி மஹா யாகத்தில் கலந்து கொண்ட அம்மாநில முதல்வர் பூபேஷ் படேலுக்கு, விஜயேந்திரர் ஆசி வழங்கினார்.
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:29 PM
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காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், குஜராத் மாநிலம் சூரத், பரோடா, ஆமதாபாத், அம்பாஜி போன்ற பகுதிகளில் விஜய யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.
ஆமதாபாத் நகரில் உள்ள காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் பள்ளியில், உலக நன்மைக்காக நடந்த விஸ்வசாந்தி மஹா யாகத்தில் கலந்து கொண்ட அம்மாநில முதல்வர் பூபேஷ் படேலுக்கு, விஜயேந்திரர் ஆசி வழங்கினார்.