தனி அதிகாரத்துடன் செயல்படுவதாக உணவு தர அமைப்புக்கு எதிராக வழக்கு மஹாராஷ்டிரா அரசு தொடர்ந்தது
தனி அதிகாரத்துடன் செயல்படுவதாக உணவு தர அமைப்புக்கு எதிராக வழக்கு மஹாராஷ்டிரா அரசு தொடர்ந்தது
UPDATED : அக் 25, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:32 PM
UPDATED : அக் 25, 2026 05:35 PM ADDED : அக் 25, 2026 05:32 PM
மும்பை: எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., எனப்படும் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம், மாநில அரசின் உரிமையை பறிப்பதாக குற்றஞ்சாட்டிய மஹாராஷ்டிரா அரசு, மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.
உணவு பாதுகாப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், தரத்தை உறுதி செய்வதற்கும் எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., என்ற அமைப்பை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது. மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த அமைப்பு, உணவுப் பொருட்களின் தரங்களை நிர்ணயிப்பதுடன், கலப்படத்தை கட்டுப்படுத்த தணிக்கைகள் மற்றும் சோதனைகளை நடத்தி வருகிறது.
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து தொடர்பான கொள்கைகளை வகுப்பதில் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அறிவியல் ஆலோசனைகளையும், தொழில்நுட்ப உதவிகளையும் எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., வழங்குகிறது.
கடந்த 2023ல், மத்திய அரசின் உரிமம் பெற்ற பெரிய உணவு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் ஆய்வு நடத்தவோ அல்லது நடவடிக்கை எடுக்கவோ மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு, உணவு பாதுகாப்பு ஆணையம் தடை விதித்தது.
இந்த சூழலில், மஹாராஷ்டிராவின் உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாக ஆணையர் துக்காராம் முண்டே, மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ.,க்கு எதிராக மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய சட்டம், 2006ன் கீழ் மத்திய உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளை நியமித்து, மாநில ஆணையர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமம் மற்றும் அமலாக்க உரிமைகளை எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., பறித்துள்ளது.
மத்திய உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், மத்திய உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிகள் போன்ற பதவிகளை உருவாக்கி, மாநில அரசுகளுக்கு இணையாக, ஒரு தன்னிச்சையான அதிகார அமைப்பாக உருவாகியுள்ளது.
பெரிய உணவு நிறுவனங்களில் ஆய்வு செய்ய விதிக்கப்பட்ட தடை வாயிலாக, பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை காக்கும் மாநில அரசின் உரிமை தடுக்கப்பட்டுள்ளது. உணவு உரிமங்கள் மற்றும் பதிவுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ‘பாஸ்காஸ்’ எனப்படும் உணவு பாதுகாப்பு இணக்க அமைப்பின் இணையதள சேவையும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மார்ச் மாதம், பொதுமக்களின் கருத்துகளை கேட்காமல், உணவு நிறுவனங்களின் வருவாய் வரம்புகளை எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., உயர்த்தியுள்ளது. இது போன்ற விதிகள், உணவு பாதுகாப்பு விஷயத்தில் மாநில அரசு அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக உள்ளது. இந்த புதிய உணவு பாதுகாப்பு திருத்த விதிமுறைகளை அரசியல் அமைப்பிற்கு முரணானது என அறிவித்து ரத்து செய்ய வேண்டும்.
மத்திய உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்களை ஆய்வு செய்ய மாநில அதிகாரிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். உரிமம் தொடர்பான, தரவுகளை மீண்டும் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொண்ட மும்பை உயர் நீதிமன்றம், அடுத்தக்கட்ட விசாரணை நவ., 26ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.