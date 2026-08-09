குச்சுப்புடியில் அசத்தும் அமைச்சரின் மகள்கள்!

ADDED : ஆக 09, 2026 01:01 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 01:01 AM
புதுடில்லி: டில்லியில் சமீபத்தில் நடந்த நடன அரங்கேற்றம் ஒன்று, பரபரப்பான அரசியல் சூழலை சற்று மாற்றியது. கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல், அனைத்து கட்சி எம்.பி.,க்கள், அமைச்சர்கள் என, பலரும் இதில் பங்கேற்றனர்.
நாட்டின் ஐந்தாவது பிரதமராக, ஐந்து மாதங்களே பதவியில் இருந்தவர், 'விவசாயிகளின் தலைவர்' என அழைக்கப்படும், சரண் சிங்; உ.பி.,யைச் சேர்ந்தவர். இவரது பேரன் ஜெயந்த் சவுத்ரி. ராஷ்ட்ரீய லோக் தளம் கட்சியைச் சேர்ந்த இவர், மத்திய இணை அமைச்சராக உள்ளார். இவரது இரண்டாவது மகள், இலேஷா சிங். 15 வயதாகும் இவர், ஆந்திராவில் குச்சுப்புடி நடனம் கற்று வந்தவர், சமீபத்தில் இவரது அரங்கேற்றம் டில்லியில் நடந்தது.
ஜெயந்த் சவுத்ரி, பா.ஜ., கூட்டணியில் இருந்தாலும் மகள் அரங்கேற்றத்திற்கு காங்., - சமாஜ்வாதி என, பல எதிர்க்கட்சி தலைவர்களையும், எம்.பி.,க்களையும் அழைத்திருந்தார். பார்லி., கூட்டத்தொடர் நடப்பதால், இந்நிகழ்ச்சிக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பலரும் வந்திருந்தனர்.
பிரபல குச்சுப்புடி கலைஞர்களான, ராஜா, ராதா ரெட்டி ஆகியோர் இலேஷா சிங்கின் குரு. 4 வயது முதலே குச்சுப்புடி நடனம் கற்க ஆரம்பித்தவர் இலேஷா. இவரது மூத்த சகோதரியும், குச்சுப்புடி நடனம் கற்று அரங்கேற்றம் செய்துள்ளார். இலேஷாவின் நடன நிகழ்ச்சி, விரைவில் சென்னையிலும் நடக்கிறது.
பார்லி.,யில் ஒருவரை ஒருவர் கடுமையாக விமர்சித்தாலும், இந்த நடன நிகழ்ச்சியில் எம்.பி.,க்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக பேசினர். இதே போல் பார்லி.,யிலும் நடந்து கொண்டால், மக்களின் வரிப்பணம் வீணாகாதே... தமிழக அரசியல்வாதிகளும் இதை பின்பற்றலாமே!