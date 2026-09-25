வெற்றிக்கு பின் கட்சி தாவிய எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை மட்டுமே 111 பேர்; முதலிடத்தில் நாகாலாந்து
வெற்றிக்கு பின் கட்சி தாவிய எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை மட்டுமே 111 பேர்; முதலிடத்தில் நாகாலாந்து
ADDED : செப் 25, 2026 07:02 PM
ADDED : செப் 25, 2026 07:02 PM
புதுடில்லி; 4 ஆண்டுகளில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டசபை மற்றும் லோக்சபா தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்ற பின்னர், எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் என மொத்தம் 111 பேர் கட்சி மாறி இருக்கின்றனர். இதில் அதிகம் பேர் நாகாலாந்து மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இருந்து மற்ற கட்சிகளுக்கு தாவி உள்ளனர்.
ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் எனப்படும் ஏடிஆர் என்ற அமைப்பு அவ்வப்போது பல்வேறு பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொண்டு அதன் முடிவுகளை வெளியிடும். அந்த வகையில் தேசிய தேர்தல் கண்காணிப்பு குழுவுடன் நடத்திய பகுப்பாய்வு முடிவுகளை ஏடிஆர் வெளியிட்டு இருக்கிறது.
2022ம் ஆண்டு முதல் 2026ம் ஆண்டு நாட்டில் நடைபெற்ற பல்வேறு சட்டசபை தேர்தல்கள், லோக்சபா தேர்தலில் வென்றவர்களில் எத்தனை பேர் வெற்றி பெற்ற பின்னர் வேறு கட்சிக்கு மாறி உள்ளனர் என்ற ஆய்வு மேற்கொண்டது. இந்த 4 ஆண்டுகள் இடைப்பட்ட காலத்தில் மட்டும் எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் என ஒட்டு மொத்தமாக கட்சி தாவியர்களின் எண்ணிக்கை என்பது 111 ஆகும்.
அவர்களில் 26 பேர் லோக்சபா எம்பிக்கள், 7 பேர் ராஜ்யசபா எம்பிக்கள். 78 பேர் எம்எல்ஏக்கள். வெற்றி பெற்றவர்கள் ட்சி தாவியதற்கு பல காரணங்களை ஏடிஆர் குறிப்பிட்டுள்ளது. தனிநபர் கட்சி தாவல்கள், கட்சிகள் இணைப்புகள், இடைத்தேர்தல் வெற்றிகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்ட ராஜினாமாக்கள் காரணம் ஆகும்.
அண்மைக்காலமாக நிகழ்ந்த கட்சித்தாவல்கள், ஒரு மாநில அரசையே கவிழ்க்கும் அளவுக்கு அரங்கேறி உள்ளதாகவும் ஏடிஆர் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது. மொத்தம் 17 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேங்களில் கட்சி தாவல் வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. அவற்றில் முதலிடம் நாகாலாந்து. 32 கட்சி தாவல் வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன,
அதற்கு அடுத்தபடியாக மேற்கு வங்கத்தில் கட்சி தாவியதாக 20 வழக்குகள் விசாரணையில் இருக்கின்றன. தெலுங்கானாவில் 9, கோவா, பஞ்சாபில் தலா 8, மஹராஷ்டிரா, மேகாலயாவில் தலா 6, மணிப்பூரில் 5 வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.