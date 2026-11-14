மத்திய அரசின் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளால் எதிர்க்கட்சிகள் குழப்பம்! மழைக்கால கூட்டத்தொடரா; குளிர் கால கூட்டத்தொடரா?
மத்திய அரசின் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளால் எதிர்க்கட்சிகள் குழப்பம்! மழைக்கால கூட்டத்தொடரா; குளிர் கால கூட்டத்தொடரா?
ADDED : நவ 14, 2026 10:16 PM
– சிறப்பு நிருபர் –: லோக்சபா, ராஜ்யசபா என, இரு சபைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு, 91 நாட்கள் ஆகிவிட்ட போதும், பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் முடித்து வைக்கப்படவில்லை. அடுத்து நடக்க வேண்டிய குளிர் கால கூட்டத்தொடர் குறித்த தேதிகளையும் மத்திய அரசு இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இது, எதிர்க்கட்சிகளை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், குளிர் கால கூட்டத்தொடருக்கான கால அட்டவணையை, மத்திய அரசு ஒரு முறை மட்டுமே, அதாவது, 2022-ல் மட்டுமே நவ., 15-க்கு பின் அறிவித்தது. அப்போதைய பார்லி., விவகார அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி, அந்த ஆண்டின் நவ., 18ல் தேதிகளை அறிவித்தார். அந்த கூட்டத்தொடர், டிச., 7 – டிச., 29 வரை நடந்தது. கடந்த ஆண்டு பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, நவ., 8ல், குளிர் கால கூட்டத்தொடருக்கான அட்டவணையை அறிவித்தார். 15 வேலை நாட்களை மட்டுமே கொண்ட அந்த கூட்டத்தொடர், டிச., 1ல் தொடங்கி, டிச., 19ல், காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
அந்த வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளிர் கால கூட்டத்தொடர் என்பது நவம்பர் கடைசி வாரத்திலோ அல்லது டிசம்பர் முதல் வாரத்திலோ நடக்கும். கூட்டத்தொடரை துவங்க வேண்டுமெனில், எம்.பி.,க்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக, குறைந்தபட்சம் இரு வாரங்களுக்கு முன்னரே, ஜனாதிபதி அறிவிப்பு செய்தாக வேண்டும் என்பது மரபு.
ஆனால், கடந்த ஆக., 13ல், பார்லி.,யின் மழை கால கூட்டத்தொடர் முடிந்து இரு சபைகளும் காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டு, 91 நாட்கள் கடந்து விட்டன. இந்த நிலையிலும், மத்திய அரசு அடுத்த பார்லி., கூட்டத்தொடருக்கான தேதியை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. அதை விட முக்கியமாக, மழைக்கால கூட்டத்தொடரை முறைப்படி முடித்து வைக்கவும் இல்லை. இது, எதிர்க்கட்சிகளை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறையை முன்னெடுக்க, 131வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதால், மழைக்கால கூட்டத்தொடரை மத்திய அரசு முடித்து வைக்கவில்லை என, கூறப்படுகிறது. இக்கூட்டத்தொடரை மத்திய அரசு இன்னும் சில நாட்கள் நீட்டிக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்த, 131-வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்பதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது. 543 எம்.பி.,க்களை கொண்ட லோக்சசபாவில், தற்போது மூன்று இடங்கள் காலியாக உள்ளன. இந்த மசோதா நிறைவேற, 360 ஓட்டுகள் அல்லது மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவை. இந்த மசோதா நிறைவேறினால், தொகுதி மறுவரையறை மூலம், லோக்சபாவின் பலம், 543-லிருந்து அதிகபட்சமாக, 850 வரை உயரும். மாநில சட்டசபைகளில், பெண்களுக்கு, 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தவும் இந்த மசோதா வழிவகுக்கும்.
இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மசோதாவை, குளிர் கால கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு நிறைவேற்றுமா அல்லது பார்லி., சிறப்பு கூட்டத்தொடரை கூட்டி நிறைவேற்றுமா என்பது தான் தற்போதைய எதிர்பார்ப்பு. இதற்கான பதில், இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை.
அதே நேரம், அரசு தரப்பு பல்வேறு கட்சிகளை தொடர்பு கொண்டு பேசி வருகிறது. இந்த முறை மசோதாவை நிறைவேற்ற தேவையான ஓட்டுகளை விட அதிக ஓட்டுகள் அரசுக்கு கிடைக்கும் என, மூத்த மத்திய அமைச்சர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.
நடப்பு மாதத்தில், ஏற்கனவே 15 நாட்கள் கடந்து விட்ட நிலையில், குளிர் கால கூட்டத்தொடரை கூட்டுவதற்கு, மத்திய அரசுக்கு குறைந்த நேரமே உள்ளது. ஒரு புதிய கூட்டத்தொடரை கூட்ட ஜனாதிபதியின் அழைப்பு தேவை. பொதுவாக, எம்.பி.,க்களுக்கு குறைந்தபட்சம் இரு வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே அறிவிப்பு வழங்கப்படும்.
எனினும், ஜனாதிபதியின் புதிய அழைப்பு எதுவும் இல்லாமல், குறுகிய கால அறிவிப்பில் கூட, முடித்து வைக்கப்படாமல் உள்ள மழைக்கால கூட்டத்தொடரை மத்திய அரசால் நீட்டிக்க முடியும்.
இந்த சூழலில் தான், வரும் 18ல் டில்லியில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடக்கிறது. இதில், குளிர் கால கூட்டத்தொடரை கூட்டலாமா அல்லது மழைக்கால கூட்டத்தொடரை நீட்டிக்கலாமா என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது. கூட்டத்திற்கு பின்னரே, முறையான அறிவிப்பு வெளியாகும் என, தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.