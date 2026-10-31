நம் விண்வெளி விஞ்ஞானிகளின் அறிவுத்திறன் நாட்டுக்கு தொடர்ந்து பெருமை சேர்க்கிறது: ‘இஸ்ரோ’விற்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
நம் விண்வெளி விஞ்ஞானிகளின் அறிவுத்திறன் நாட்டுக்கு தொடர்ந்து பெருமை சேர்க்கிறது: ‘இஸ்ரோ’விற்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
ADDED : அக் 31, 2026 06:57 PM
புதுடில்லி: ‘என்.வி.எஸ்., 03’ செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டதற்கு, ‘இஸ்ரோ’ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இஸ்ரோ எனப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தயாரித்த, என்.வி.எஸ்., 03 செயற்கைக்கோள், ஜி.எஸ்.எல்.வி., – 18 ராக்கெட் மூலம் நேற்று (அக்.,30) இரவு 11:51 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட்டது. ஆந்திராவின், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து ஏவப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள், அடுத்த 18வது நிமிடத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுற்றுவட்டப்பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது.
இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்ததை இஸ்ரோ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. என்.வி.எஸ்., 03 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதற்கு, இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:
இந்த திட்டம், நாட்டின் உள்நாட்டு செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டுதல் அமைப்பான, ‘நேவிக்’ஐ வலுப்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய மைல்கல். அதிநவீன தொழில்நுட்ப திறன்களுடன் கூடிய இந்த என்.வி.எஸ்., 03 செயற்கைக்கோள், முக்கியமான விண்வெளி தொழில்நுட்பங்களில், நம் நாடு சுயசார்பு அடைவதற்கான முயற்சியை மேலும் முன்னெடுத்து செல்லும். மக்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல் சேவைகளையும் இது வழங்கும்.
என்.வி.எஸ்., 03 செயற்கைக்கோளை ஏந்திச் சென்ற ஜி.எஸ்.எல்.வி.எப்., 18 ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியாளர்களுக்கு வாழ்த்துகள். நம் விண்வெளி விஞ்ஞானிகளின் அர்ப்பணிப்பும், புத்திசாலித்தனமும் தொடர்ந்து தேசத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நம் நாட்டின் பாதுகாப்பு, வழிகாட்டுதல், நேரம் மற்றும் இருப்பிடங்கள் ஆகிய சேவைகளை துல்லியமாக வழங்கும் நோக்கில் என்.வி.எஸ்., 03 செயற்கைக்கோளை இஸ்ரோ வடிவமைத்துள்ளது. இது, ரயில்கள், வாகனங்கள் மற்றும் கப்பல்கள் எங்கு இருக்கின்றன என்பதை துல்லியமாக கண்காணிக்க உதவுவதுடன், பொதுமக்களுக்கான பல்வேறு தரவுகளையும் துல்லியமாக வழங்கும் என நம்பப்படுகிறது.
மொத்தம் 2,232 கிலோ எடையுள்ள இந்த செயற்கைக்கோளின் ஆயுட்காலம், 12 ஆண்டுகள் ஆகும். என்.வி.எஸ்., 03 செயற்கைக்கோளில், குஜராத்தின் ஆமதாபாத் இஸ்ரோ மையத்தால் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன ரூபிடியம் அணு கடிகாரம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது, துல்லியமான இருப்பிடச் சேவைகளை வழங்க உதவும்.
முந்தைய தலைமுறை செயற்கைக்கோள்களில் இருந்த எல் – 5 மற்றும் எஸ் அலைவரிசைகளுடுன், இதில் கூடுதலாக எல் – 1 அலைவரிசையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும், ஸ்மார்ட்போன்கள், ஸ்மார்ட் வாட்சுகள்அ மற்றும் பிட்னஸ் டிராக்களில், வழிகாட்டுதல் சேவையை எளிதாக பெற முடியும்.