மூன்றாம் வகுப்பு சிறுமி பள்ளியில் மயங்கி உயிரிழப்பு
மூன்றாம் வகுப்பு சிறுமி பள்ளியில் மயங்கி உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 05:11 PM
புதுடில்லி: மயூரி விஹாரில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவி, வகுப்பறையில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
கிழக்கு டில்லியின் மயூரி விஹாரில் உள்ள பள்ளியில் இன்று (நவ.,4) காலை வழக்கம் போல, வகுப்பறைகள் துவங்கின. அப்போது திடீரென்று மூன்றாம் வகுப்பு மாணவி மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார். இது, வகுப்பறையில் உள்ள, ‘சிசிடிவி’ கேமராவிலும் பதிவாகி உள்ளது.
வகுப்பு துவங்கி சில நிமிடங்களில், அந்த மாணவி, ஆசிரியரை நோக்கி நடந்து சென்றார். அப்போது திடீரென்று மயங்கி கிழே சரிந்தார். அவருக்கு உதவ ஆசிரியர் விரைந்தார். சிறுமியை துாக்கி, நாற்காலியில் உட்கார வைக்க முயன்றார். மற்ற மாணவர்கள், அவர்களை சுற்றி கூடினர். சில மாணவர்கள் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க, வகுப்பறையில் இருந்து ஓடினர்.
உடனடியாக அந்த சிறுமியை, அருகில் உள்ள நிர்மாண் விஹாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். ஆனால், ஏற்கனவே அந்த சிறுமி இறந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.