நக்சலிசம் முழுமையாக துடைத்தெறியப்பட்ட பின் நாடு முழுதும் கொண்டாடும் முதல் தீபாவளி இது: சத்தீஸ்கரில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
நக்சலிசம் முழுமையாக துடைத்தெறியப்பட்ட பின் நாடு முழுதும் கொண்டாடும் முதல் தீபாவளி இது: சத்தீஸ்கரில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:29 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 04:29 PM ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
பஸ்தர்: “நம் நாட்டில் பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த நக்சலிச வன்முறைகள் முற்றிலும் துடைத்தெறியப்பட்ட பின், நாடு முழுதும் கொண்டாடப்படும் முதல் தீபாவளி இது,” என, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.
பிரதமராக பதவியேற்றதில் இருந்து நரேந்திர மோடி, ஒவ்வொரு தீபாவளி பண்டிகையையும், முப்படை வீரர்களுடன் கொண்டாடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நாடு முழுதும் நீடித்த நக்சல் வன்முறைகள், மத்திய அரசின் முழு முயற்சியால் கடந்த மார்ச் மாதத்துடன் முடிவுக்கு வந்தது. நக்சல்களால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட சத்தீஸ்கரின் பஸ்தர் மண்டலத்தில், அவர்களை ஒழிக்க பெரிதும் உதவிய, சி.ஆர்.பி.எப்., எனப்படும் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினார்.
பஸ்தர் மாவட்டம் கரன்பூரில் அமைந்துள்ள ‘கோப்ரா’ பிரிவைச் சேர்ந்த சி.ஆர்.பி.ஆப்., வீரர்களின் முகாமுக்கு சென்ற பிரதமர் இனிப்புகள் வழங்கி அவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
நம் நாட்டில் மட்டுமின்றி, உலகம் முழுதும் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகின்றனர். மக்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் இணைவதற்காக தொலைதுார இடங்களில் இருந்து பயணம் செய்து வருகின்றனர். நான் என் குடும்பத்தினராக கருதும், தேசத்தை காக்கும் பாதுகாப்பு படை வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடுவதற்காகவே பஸ்தர் வந்துள்ளேன்.
ஒரு காலத்தில் இங்கு, நக்சலிசம் பெறும் அச்சுறுத்தலாக இருந்தது. ஆனால், சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்களின் தியாகத்தாலும், அர்ப்பணிப்பாலும் அந்த அச்சுறுத்தல்கள் ஒழிக்கப்பட்டு, இப்பகுதியில் வளர்ச்சியின் சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளது. நக்சலிசம் மற்றும் மாவோயிச பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான பல ஆண்டு காலப் போரில் தேசம் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இது ஒரு சிறப்பான தீபாவளி.
நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டமும் நக்சல்களின் பிடியில் இருந்து விடுபட்டுள்ள முதல் தீபாவளி இது. கோடிக்கணக்கான மக்கள் நக்சலிச அச்சத்தில் இருந்து விடுபட்ட முதல் தீபாவளியும் இதுவே. இந்த சாதனை, நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மைல்கல். இதற்கான பெருமையில் பெரும் பங்கு இங்குள்ள பாதுகாப்பு படையினரையே சாரும்.
அவர்களின் தியாகம், சேவை மற்றும் அர்ப்பணிப்புக்கு, 140 கோடி இந்தியர்கள் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கவே அவர்களுடன் இணைந்து தீபாவளி கொண்டாட வந்தேன். சத்தீஸ்கரில் நக்சல்கள் ஆதிக்கத்தின்போது, 2010ல் தண்டேவாடாவில் சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள் 76 பேர் கொல்லப்பட்டனர். மற்றொரு சம்பவத்தில் அப்பாவி பொதுமக்கள் 41 பேர் கொல்லப்பட்டனர். அப்போது இருந்த அரசியல் தலைவர்கள் இதற்காக ஒரு துளி கண்ணீர்கூட சிந்தவில்லை.
இதுபோன்ற தாக்குதல்கள் தொடர்ந்தவண்ணம் இருந்தன. கடந்த, 2014ல் மத்தியில் பா.ஜ., அரசு அமைந்த பிறகே உள்நாட்டு அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் வலுவான அரசியல் துணிச்சல் பிறந்தது.
கடநத், 2004 முதல் 2013 வரையிலான தரவுகளை பார்த்தால், ஆண்டுதோறும் கொல்லப்பட்ட நம் வீரர்களின் எண்ணிக்கை, ஒழிக்கப்பட்ட நக்சல்களைவிட அதிகமாக இருந்தது.
இன்று சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள் யாரும் பணியின் போது, தங்கள் இன்னுயிரை தியாகம் செய்ய வேண்டிய நிலை இல்லை. கடந்த 47 ஆண்டுகளில். முதன்முறையாக கடந்த ஓராண்டில் சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள் எவரும் பணியின்போது உயிரிழக்கவில்லை. இது, தேசத்தின் சரியான கொள்கைகள், மரியாதை மற்றும் மன உறுதியின் வெற்றி. இது, சி.ஆர்.பி.ஆப்., வீரர்களாகிய உங்களின் வீரம், துணிச்சல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டிற்கான சான்று.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.