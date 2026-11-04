ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் விவாதம் நடத்த அழைக்கின்றனர்; மத்திய அரசு பதிலடி
ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் விவாதம் நடத்த அழைக்கின்றனர்; மத்திய அரசு பதிலடி
ADDED : நவ 04, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:33 PM
-நமது நிருபர்-
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ‛மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், எஸ்.ஐ.ஆர்., விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க சிறப்பு பார்லி., கூட்டத்தொடரைக் கூட்ட அரசு தயார்; ராகுல் நேரில் வந்து விவாதிக்க தயாரா?' என சவால் விடுத்திருந்தார்.
இதற்கு, 'பிரதமர் எந்த இடத்தை வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்யட்டும். நடுவராக மோகன் பகவத்தை கூட இருக்கலாம். நாட்டு மக்கள் முன்னிலையில் விவாதிக்க நான் தயார்' என காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் பதில் அளித்தார்.
காங்கிரஸ் கட்சியினர் பார்லிமென்டில் அமலில் ஈடுபடும் வீடியோவை வெளியிட்டு, பார்லிமென்ட் விவகார துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அவரது பதிவு: பார்லிமென்ட் என்பது விவாதங்களுக்கும், ஆலோசனை நடத்துவதற்குமான இடமாகும்.
ஜனநாயகம், விவாதம் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்களே இப்போது விவாதத்தைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு கிரண் ரிஜிஜூ கூறியுள்ளார்.