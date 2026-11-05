மருத்துமனை உரிமையாளரிடம் ரூ.20 கேட்டு மிரட்டல்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:26 PM
புதுடில்லி: நிஹால் விஹாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையின் உரிமையாளருக்கு, 20 கோடி ரூபாய் கேட்டு, கொலை மிரட்டல் வந்துள்ளது. இது குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
டில்லியின் புறநகர் பகுதியான நிஹால் விஹாரில், ஷகீல் சைபி என்பவர், மருத்துவமனை நடத்தி வருகிறார். அவருக்கு நவ., 2ம் தேதி ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. அதில், பிரபல ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோயின் கும்பலில் இருக்கும் அனில் பண்டிட் பேசுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, ‘மருத்துவுமனை சுற்றியுள்ள பகுதி எங்களின் முழு கண்காணிப்பில் உள்ளது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள், 20 கோடி ரூபாய் தயார் செய்து தர வேண்டும். இல்லாவிட்டால், கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும். உன்னை கொன்று விடுவோம்’ என்று மிரட்டியுள்ளார்.
இது குறித்து போலீசில் புகார் அளித்த ஷகீல் சைபி, வெளிநாட்டு எண்ணில் இருந்து இந்த அழைப்பு வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து நிஹால் விஹார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.