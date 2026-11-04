20 மாதத்தில் இரட்டிப்பு தொகை தருவதாக ரூ.மூன்று கோடி சுருட்டிய மூவர் கைது
20 மாதத்தில் இரட்டிப்பு தொகை தருவதாக ரூ.மூன்று கோடி சுருட்டிய மூவர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 08:08 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:05 PM
புதுடில்லி: முதலீடு செய்யும் பணத்தை 20 மாதங்களில், இரண்டு மடங்காக தருவதாகக் கூறி, மூன்று கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த, ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
டில்லியில் 20 மாதங்களில் முதலீடுகள் இரட்டிப்பாக்கி தரப்படும் என்று ஒரு நிதி ஆலோசனை நிறுவனம் அறிவித்தது. இதை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த, சத்யானந்த் யாதவ், 51, விகாஸ் யாதவ், 26 மற்றும் 46 வயது பெண் ஒருவர் உள்ளிட்டோர் நடத்தினர். ஆண்டுக்கு 60 சதவீதம் வட்டி உள்ளிட்ட கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை அறிவித்தனர். இந்நிறுவனத்தில், ஏராளமானோர் முதலீடு செய்தனர்.
ஆனால், திட்டத்தின் முதிர்வு காலத்தில், உறுதி அளிக்கப்பட்ட லாபத்தை தராததோடு, முதலீட்டு தொகையையும் திரும்ப வழங்கவில்லை. இதையடுத்து, இப்பிரச்னை தொடர்பாக, போலீசில் புகார்கள் குவிந்தன. 27 க்கு மேற்பட்டோர், மூன்று கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்துள்ளதாக புகாரில் தெரிவித்திருந்தனர்.
இதயடுத்து, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். நிதிநிறுவனத்தை நடத்தி வந்தவர்கள், ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு, தலைமறைவாகிவிடுவதும், பிடிபடுவதை தவிர்க்க அடிக்கடி தங்கள் இருப்பிடங்களை மாற்றிக் கொள்வதும் தெரியவந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, நிதி நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தவர்களை பிடிக்க, ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரன்ட்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. அவர்கள் இருந்தாக கருதப்பட்ட பல்வேறு இடங்களிலும், அறிவிப்புகள் ஒட்டப்பட்டன.
இந்நிலையில், பாட்னாவின், தகா காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் அவர்கள் பதுங்கி இருப்பது தெரியவந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, அங்கு சென்ற தனிப்படை போலீசார், மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர். அவர்கள் அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, டில்லிக்கு மேல் விசாரணைக்காக அழைத்து வரப்பட்டனர்.