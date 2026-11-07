17 வயது மகள் உதவியுடன் கொலைகளை செய்த கொடூரன் பெங்களூரில் 7 பேரை தீர்த்துக்கட்டியவர் ‘திடுக்’ வாக்குமூலம்
17 வயது மகள் உதவியுடன் கொலைகளை செய்த கொடூரன் பெங்களூரில் 7 பேரை தீர்த்துக்கட்டியவர் ‘திடுக்’ வாக்குமூலம்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் ஒரே குடும்பத்தில், ஏழு பேரை கொலை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இந்து சேகர் 52, அனைத்து கொலைகளையும், தன் 17 வயது மகள் உதவியுடன் செய்ததாக திடுக்கிடும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
பெங்களூரு ராஜாஜி நகரில் வசித்தவர் இந்து சேகர், 52. இவர், குடும்ப தகராறில் தன் மனைவி சுனிதா, 40, மாமியார் ரூபாவதி, 65, மைத்துனர்கள் சங்கர், 44, சிவகுமார், 30, இவர்களின் மனைவியர் நளினி, திவ்யா, சிவகுமாரின் மகன் புனித், 7 ஆகிய ஏழு பேரை ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து கொலை செய்து, உடல்களை மலைப் பகுதியில் வீசினார்.
இவ்வழக்கில், இந்துசேகர், 52, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது 17 வயது மகளான பி.யு., கல்லுாரி மாணவி கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்து சேகரை 12 நாட்கள் காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
இந்து சேகர் பல திடுக்கிடும் தகவல்களை வாக்குமூலமாக கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறியதாவது:
நைலான் கயிறு
கொலைகளுக்கு இந்து சேகரின் மகளும் உதவியது தெரிந்தது. ஏழு கொலைகளையும் மகள் கண்முன் தான் இந்து சேகர் செய்துள்ளார். மனைவியையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் தீர்த்துக்கட்ட நினைத்த அவர் முன்கூட்டியே துாக்க மாத்திரைகள், பிளாஸ்டிக் பைகள், நைலான் கயிறுகளை வாங்கி வைத்துள்ளார்.
அக்டோபர் 16ம் தேதி சுனிதாவை ஆட்டு கல்லால் அடித்து கொன்றுள்ளார். இந்த கொலையை அவரது மகள் பார்த்து விட்டார். அதிர்ச்சி அடைந்த மகளிடம், ‘உன் அம்மாவும், அவளது குடும்பத்தினரும் செத்தால் தான் நாம் நிம்மதியாக இருக்க முடியும். நான் கொலை செய்ததை நீ வெளியே சொன்னால் நான் செத்து விடுவேன்’ என்றும் மிரட்டியுள்ளார்.
தந்தை மீதான பாசத்தால், ‘வெளியே சொல்ல மாட்டேன்’ என்று மகள் கூறியுள்ளார். மேலும், தாயின் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் தீர்த்துக்கட்டவும் மகள் ஒப்புக்கொண்டார்.
அசைவ விருந்து
சுனிதாவின் உடலை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி, வீட்டு சமையலறையில் தந்தையும், மகளும் வைத்தனர். சுனிதாவை தேடி, அக்டோபர் 18ம் தேதி அவரது தாய் ரூபாவதி வந்தார். பாட்டியை வரவேற்ற இந்துசேகரின் மகள், துாக்க மாத்திரை கலந்த அசைவ உணவு பரிமாறி உள்ளார். ரூபாவதி சாப்பிடும்போது, பின்பக்கமாக வந்த இந்து சேகர், ரூபாவதி தலையில் ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து கொன்றார். இவரது உடலையும் சாக்கு மூட்டையில் கட்டினர்.
இதேபோல, அடுத்தடுத்து வந்தவர்களையும் தீர்த்துக்கட்டி, உடல்களை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி காரில் எடுத்து சென்று பல இடங்களில் வீசியுள்ளனர்.
கடைசியாக கடந்த 1ம் தேதி ரூபாவதியின் மூத்த மகன் சங்கர், அவரது மனைவி நளினி, இவர்கள் மகன் யதீன், 13 ஆகியோர், இந்துசேகர் வீட்டிற்கு வந்தனர். யதீனுக்கு தெரியாமல் அவரது பெற்றோரை, ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து இந்துசேகர் கொலை செய்தார். யதீனையும் கொல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். அதற்குள் சிக்கி விட்டார்.
கொலை செய்யப்பட்ட ஆறு பேரின் மொபைல் போன்களையும், தன்னிடம் வைத்திருந்த இந்துசேகர், அந்த மொபைல் போன் நம்பர்களுக்கு அழைப்பு வந்தபோது எடுக்கவில்லை. யார் போன் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு, ‘நான் சுற்றுலா சென்று உள்ளேன்; கோவிலுக்கு சென்று உள்ளேன்’ என்று மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார். சிவகுமாருக்கு அவரது நண்பர்கள் போன் செய்த போது, ‘கட்’ செய்த இந்துசேகர், கோவிலில் இருப்பதாக தெளிவான கன்னடத்தில், மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார்.
மொபைல் போன்கள்
ஆனால் சிவகுமார் தன் நண்பர்களுக்கு, ஒரு நாளும் தெளிவான கன்னடத்தில் மெசேஜ் அனுப்பியதே இல்லை; ஆங்கிலத்தில் தான் பெரும்பாலும் அனுப்புவார். இது அவர்களது நண்பர்களுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தவே, அவரது மனைவி நளினிக்கு போன் செய்துள்ளனர். அவரது போனும் எடுக்கப்படாதததால், நளிளியின் தாயிடம் கூறி, போலீசில் புகார் அளிக்க கூறினர்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் தான் இந்துசேகர் சிக்கினார். கொலையான நான்கு பெண்கள் அணிந்திருந்த நகைகளில் இருந்த ரத்தத்தை நன்கு கழுவி, அந்த நகைகளை விற்று அதில் கிடைத்த பணத்தில், காருக்கு டீசல் போட்டு சேலம், மைசூரு, நந்தி மலை, ஷிராடி காட் என்று பல இடங்களுக்கு தந்தையும், மகளும் சென்று உடல்களை வீசியுள்ளனர். ஒவ்வொரு கொலையை செய்யும் போதும், அலறல் சத்தம் வெளியே கேட்காமல் இருக்க, ‘டிவி’ சத்தத்தை அதிகமாக வைத்துள்ளனர்.
இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.