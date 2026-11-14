சிறார் குற்றங்களுக்கான வயதை 16 ஆக குறைக்க வேண்டிய நேரம்; கேரள ஐகோர்ட் பரிந்துரை
சிறார் குற்றங்களுக்கான வயதை 16 ஆக குறைக்க வேண்டிய நேரம்; கேரள ஐகோர்ட் பரிந்துரை
ADDED : நவ 14, 2026 08:48 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:48 PM
சிறார் குற்றங்களுக்கான வயதை 18 என்பதில் இருந்து 16 ஆக குறைக்கலாம் என்று கேரள ஐகோர்ட் பரிந்துரைத்து இருக்கிறது.
அண்மையில், கேரளாவில் மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதாக 18 வயது வாலிபர் ஒருவர் தனது மினி கூப்பர் காரை ஸ்கூட்டர் மீது மோதியதில் 3 பேர் பலியாகினர்.
மிகவும் பரபரப்பாக இந்த சம்பவத்தின் நீட்சியாக, கேரளாவில், 23 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்வதையும், வழங்குவதையும் தடை செய்ய கடுமையான சட்டங்களை அமல்படுத்தக் கோரி, வினோத் விக்ரம் என்பவர் கேரளா உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பதரூதின் பிறப்பித்துள்ள இடைக்கால உத்தரவு வருமாறு;
தற்போதுள்ள சூழலில் குழந்தைகள் 16 வயதை எட்டும்போது போதிய முதிர்ச்சியை காட்டுகின்றனர். இதை கருத்தில் கொண்டு சிறார்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான சட்டங்களில் உள்ள வயதை 16 ஆக குறைப்பதற்கான சட்டத்திருத்தங்களை சட்டசபை பரிசீலிக்க வேண்டிய தருணம் இதுவாகும். இந்த அம்சம் உரிய முறையில் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.
கேரளா அப்காரி சட்ட விதிகளை செயல்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள், அதன் விவரங்களை கலால் கமிஷனர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மக்களுக்கான பாதுகாப்பை மேலும் வழங்கும் வகையில், இந்த அமலாக்கத்தை எவ்வாறு வலுப்படுத்தலாம் என்ற ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதி பதரூதின் தமது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை நவ.24ம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
சிறார் நீதி சட்டத்தின்படி, 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் சிறார் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர். இருப்பினும், 16 முதல் 18 வயதுக்குள் இருப்பவர்கள் கொடுங்குற்றத்தில் ஈடுபட்டால், குற்றத்தின் தன்மை ஆய்வு செய்யப்படும். அதன் பின்னரே சிறாரா அல்லது வயது வந்தவர்களாக என கருதப்படுவர்.