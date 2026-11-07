மம்தா மருமகன் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் திரிணமுல் – பா.ஜ., தொண்டர்கள் மோதல்
மம்தா மருமகன் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் திரிணமுல் – பா.ஜ., தொண்டர்கள் மோதல்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:16 PM
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தில், முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் மருமகனும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் லோக்சபா எம்.பி.,யுமான அபிஷேக் பானர்ஜியின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின்போது அக்கட்சியினருக்கும் பா.ஜ., தொண்டர்களுக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது. இதில், எட்டு பேர் காயம் அடைந்தனர்.
மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு எதிர்க்கட்சியாக திரிணமுல் காங்., உள்ளது. அக்கட்சியின் லோக்சபா எம்.பி., அபிஷேக் பானர்ஜி, தன் 39வது பிறந்தநாளை நேற்று கொண்டாடினார். இதற்காக கொல்கட்டாவின் காளிகாட்டில் உள்ள அவரது வீட்டில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் நடந்தது.
நேற்று அதிகாலை 2:00 மணிக்கு அபிஷேக் பானர்ஜியின் வீட்டின் வெளியே திரிணமுல் காங்., கட்சித் தொண்டர்கள் ஒன்றுகூடி, வாழ்த்து பேனர்கள், கட் – அவுட்டுகளை கட்டிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த பா.ஜ., ஆதரவாளர்கள் என சொல்லப்படும் ஒரு குழுவினர், அபிஷேக் பானர்ஜியின் இல்லத்திற்கு வெளியே திடீரென, ‘திருடன் திருடன்’ என கோஷங்களை எழுப்பியதுடன், அவரது பேனர்களையும் கிழித்து எறிந்தனர்.
இதை திரிணமுல் காங்., கட்சித் தொண்டர்கள் தடுத்த போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பெரும் மோதல் வெடித்தது. இரு தரப்பினரும் கல்வீசி தாக்கிக் கொண்டனர். இதில், எட்டு பேர் காயமடைந்தனர். அவர்களில் மூவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த அபிஷேக் பானர்ஜி, தன் வீட்டு வாசலில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:
பா.ஜ., தொண்டர்கள், கடந்த இரண்டு நாட்களாக என் வீடு மற்றும் அலுவலகத்தை நோட்டமிட்டு இந்தத் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். இது, என் உயிரைப் பறிக்க நடந்த ஏழாவது திட்டமிட்ட முயற்சியாகும். தாக்குதல் நடத்தியோர், கையில் துப்பாக்கிகளுடன் கொலை செய்யும் நோக்கில் வந்தனர். வன்முறையை கட்டுப்படுத்த வந்த போலீசாரையும் போராட்டக்காரர்கள் விட்டுவைக்கவில்லை. மேற்கு வங்கத்தில் வன்முறை நிகழும்போது கொல்கட்டா உயர் நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் மவுன சாட்சியாக வேடிக்கை பார்க்கின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
எனினும், அவரது இந்தக் குற்றச்சாட்டை, ஆளும் பா.ஜ., அரசு தரப்பு மறுத்துள்ளது. இதுகுறித்து பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த அமைச்சர் திலீப் கோஷ் கூறுகையில், “காளி பூஜைக்காக, உள்ளூர் மண்பாண்டக் கலைஞர்களிடம் சிலைகளை வாங்க, எங்கள் தொண்டர்கள் காளிகாட் பகுதிக்கு சென்றனர். அப்போது திரிணமுல் காங்., கட்சித் தொண்டர்கள் தான் முதலில் தாக்கினர். மம்தா பானர்ஜியைப் போல், அபிஷேக் பானர்ஜியும் தன் உயிருக்கு ஆபத்து என நாடகமாடி மக்களைத் திசைதிருப்ப முயற்சிக்கிறார்,” என்றார்.