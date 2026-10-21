டில்லியில் சொத்துவரி விதிப்பில் புதிய மாற்றம் ஆட்சேபனைகள் தெரிவிக்க நாளை கடைசி நாள்
டில்லியில் சொத்துவரி விதிப்பில் புதிய மாற்றம் ஆட்சேபனைகள் தெரிவிக்க நாளை கடைசி நாள்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:06 PM
புதுடில்லி: புதுடில்லியில் சொத்துவரி விதிப்பு முறையை மாற்றியமைப்பது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இது தொடர்பான ஆட்சேபசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை தாக்கல் செய்ய வரும் நாளை கடைசி நாள்.
சொத்து மதிப்பீடு, கட்டடங்களின் வயது மற்றும் அளவு, அவற்றின் பயன்பாடு, குடியிருப்பு நிலை மற்றும் குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிகச் சொத்துக்களின் வகைப்பாடு ஆகியவற்றின் சொத்து வரிவிதிப்பு முறையை பரப்பளவின் அடிப்படையில் மாற்றியமைக்க டில்லி மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இணையவழி சுய மதிப்பீட்டை எளிதாக்கவும், டிஜிட்டல் கட்டண வசதிகளை மேம்படுத்தவும், வரி கணக்கீடுகளை எளிதாக்கவும், வரி செலுத்துவோருக்கும் மாநகராட்சிக்கும் இடையிலான தகராறுகளுக்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கவும் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியுள்ள பிரிவுகளுக்கு தள்ளுபடிகள், பழைய கட்டடங்களுக்கான தேய்மானம் மற்றும் சொத்து வரி கணக்கீடுகளில் பல்வேறு மதிப்பீட்டுக் காரணிகளின் தாக்கம் ஆகியவை குறித்து, பல்வேறு தரப்பினரிடையே ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, கோல்ப் லிங்க்ஸ், ஹனுமான் சாலை மற்றும் பாபர் சாலை காலனி ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த குடியிருப்போர் நலச் சங்கங்கள் மற்றும் கான் மார்க்கெட் நலச் சங்கம் உள்ளிட்டவற்றுடன் புதுடில்லி மாநகராட்சியின் சொத்துவரித்துறை ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது. புதுடில்லி வர்த்தகர்கள் சங்கம், கான் மார்க்கெட் வர்த்தகர்கள் சங்கம், பெங்காலி மார்க்கெட் வர்த்தகர்கள் சங்கம் உள்ளிட்ட வர்த்தக அமைப்புகளுடனும் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடிமைச் சேவைகளை வழங்குவதற்கு தேவையான வருவாயை பெறும் அதே வேளையில், ஒரே மாதிரியான பண்புகளைக் கொண்ட சொத்துக்கள் நியாயமாக மதிப்பிடப்படுவதையும், அதற்கேற்ப வரி விதிப்பை மாற்றி அமைக்கவும் டில்லி மாநகராட்சி நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது. இந்த துணை விதிகள், சொத்து வரி மதிப்பீட்டிற்காக அலகுப் பரப்பளவு முறையை பின்பற்றி கொண்டு வரப்படுகின்றன. இதன் அடிப்படையில், 2026 ம் ஆண்டுக்கான சொத்து வரி துணை விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, குறித்து குடியிருப்போர் நலச் சங்கங்கள் மற்றும் வர்த்தகர் அமைப்புகளுடன் கலந்தாலோசனைகளை, டில்லி மாநகராட்சியின் சொத்து துறை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான ஆட்சேபனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு நாளை கடைசி நாள் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.