இடுக்கி மாவட்டத்தில் சுற்றுலாவுக்கு தடை!

ADDED : ஆக 01, 2026 09:09 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:09 PM
கூடலுார்: இடுக்கி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால், சுற்றுலாவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
இடுக்கி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணியர் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். அத்தியாவசிய தேவைகளை தவிர, இடுக்கி மாவட்டத்தில் பயணம் செய்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் சுற்றுலா பயணியர் பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்கியிருக்க வேண்டும். பேரிடர் மீட்பு வழிகாட்டுதல்களில் உள்ள அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க, தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு பல்வேறு துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பேரிடர் அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் நிவாரண முகாம்களை தொடங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முகாம்களுக்கு இடம்பெயர்வது தொடர்பான அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகளில் படகு சவாரி, மலையேற்றம் உள்ளிட்ட அனைத்து சுற்றுலா நிகழ்வுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது கன மழைக்கான 'ரெட் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அது திரும்பப்பெறும் வரையில் தடை தொடரும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.