மத்திய டில்லியில் போராட்டங்களுக்கு தடை அரசுக்கு வர்த்தகர்கள் அமைப்பு வலியுறுத்தல்
மத்திய டில்லியில் போராட்டங்களுக்கு தடை அரசுக்கு வர்த்தகர்கள் அமைப்பு வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:06 PM
புதுடில்லி: ‘நவராத்திரி முதல் தீபாவளி வரை டில்லியின் முக்கிய வணிக பகுதிகளில் பெரிய அளவிலான போராட்டங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்’ என்று, வர்த்தம் மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தி உள்ளது.
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினமா கோரி சில மாதங்களுக்கு முன், டில்லியில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி சார்பில் நடந்த போராட்டங்களால், வர்த்தகர்கள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்தன. தற்போது, கடந்த சில நாட்களாக, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஸ் குமார் பதவி விலகக் கோரி, காக்ரோச் ஜனதா கட்சி மட்டுமின்றி பல்வேறு அமைப்புகளும், எதிர்க்கட்சிகளும் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளன.
இந்நிலையில் டில்லியின் முக்கிய வணிக பகுதிகளில் பெரிய அளவிலான போராட்டங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று, அரசை வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
ஜனநாயகத்தில் அமைதியான முறையில் போராடுவதற்கான உரிமையை நாங்கள் மதிக்கிறோம். இருப்பினும், பண்டிகை காலத்திற்கு சற்று முன்பு மத்திய டில்லியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பேராட்டங்களுக்கு கூடும் போது, அது வர்த்தகர்களை நேரடியாக பதிக்கிறது.
டில்லியில் முக்கிய வணிக பகுதிகளான ஜந்தர் மந்தர், பார்லிமென்ட் வீதி, லுட்யன்ஸ் டில்லி ஆகிய பகுதிகளில் மக்கள் பெருமளவில் கூடுவதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும். தொடர் போராட்டங்களும், மெட்ரோ ரயில் சேவையில் ஏற்படும் இடையூறுகளும் டில்லியில் வர்த்தகர்களையும் வாடிக்கையாளர்களின் நடமாட்டத்தையும் பாதிக்கின்றன.
அக்.,11ம் தேதி நவராத்திரி மற்றும் ராம்லீலாவுடன் பண்டிகைக் காலம் தொடங்குகிறது. இது வர்த்தகர்களுக்கு முக்கியமான சீசன். அதைத் தொடர்ந்து, தீபாவளி மற்றும் திருமண சீசசன் வருகிறது. இதுவும் முக்கியமான வர்த்தக காலம். தலைநகரில் மட்டும் 15 லட்சம் வர்த்தகர்கள் உள்ளனர்.
டில்லியில் கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும், வணிக நடவடிக்கைகள் 70 சதவீதம் சரிந்துள்ளன. பொருட்கள் வாங்குவதற்காக டில்லிக்கு வெளியில் இருந்து வரும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை தினமும் 2–3 லட்சம் இருந்த நிலையில், தற்போது, அது 40,000 – 50,000 என்ற அளவுக்கு சரிந்துள்ளது. அதே போல, உள்ளூர் வாடிக்கையாளர்களின் வருகையும் 50 சதவீதத்திற்கு அதிகமாக குறைந்துள்ளது.
போராட்டங்களின் போது, ஜந்தர் மந்தர், பார்லிமென்ட் வீதி மற்றும் கன்னாட் பிளேஸ் ஆகிய பகுதிகளை சுற்றியுள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் அடிக்கடி மூடப்படுகின்றன. இது கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்துவதோடு, சந்தைகளுக்கு மக்கள் வருவதை பெரிதும் பாதிக்கிறது.
ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் பிற முக்கிய இடங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்கும் போராட்டங்களுக்கு புதிய வழிகாட்டுதல்களை அரசு வெளியிட வேண்டும். மத்திய டில்லிக்கு வெளியே நிரந்த போராட்ட மண்டலத்தை அமைக்கலாம். அதற்கு பொருத்தமான இடங்களாக புராரி அல்லது ராம்லீலா மைதானங்களை பரிசீலிக்கலாம்.
இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.