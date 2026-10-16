போராட்டங்களால் ஒரு நாளுக்கு ரூ.7 கோடி இழப்பு கன்னாட் பிளேஸில் வணிகர்கள் வேதனை
போராட்டங்களால் ஒரு நாளுக்கு ரூ.7 கோடி இழப்பு கன்னாட் பிளேஸில் வணிகர்கள் வேதனை
UPDATED : அக் 16, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:54 PM
புதுடில்லி: கரப்பான் பூச்சி கட்சியினரின் தேசிய கொடி போராட்டத்தை ஒட்டி, டில்லி, கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள வணிகர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். காவல் துறையின் தடுப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள், அங்கு நடந்து வரும் போராட்டங்கள் காரணமாக வணிக நடவடிக்கைகள் கடுமையாக பாதித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
டில்லியின் கான் மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள வணிகர்கள், கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் நடத்தி வரும் தொடர் போராட்டங்களால் தங்கள் வணிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பண்டிகைக் காலத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் வருகை குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக இக்காலகட்டத்தில் அதிக விற்பனையும் வருமானமும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், தற்போது ஒரு நாளுக்கு, குறைந்தது ஐந்து முதல் ஏழு கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கூறினர்.
கான் மார்க்கெட் நலச் சங்கத்தின் தலைவர் அன்ஷு டாண்டன், ‘‘ஏற்கனவே பொருளாதார மந்தநிலை நிலவும் சூழலில், இந்தப் போராட்டங்கள் மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. மக்கள் வெளியே வர அஞ்சுவதால், கடைவீதிக்கு வருவோரின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகவே உள்ளது,’’ என்று தெரிவித்தார்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் தீவிர திருதப்பணியில் மோசடி நடந்ததாக குற்றம்சாட்டியும், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஸ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தியும், கடந்த 10ம் தேதி, கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர், டில்லி, ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் அறிவித்தனர். இந்த போராட்டத்தால், மத்திய டில்லி முழுவதும் கடும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன.
டில்லி மெட்ரோ ரயிலின், 45 நிலையங்கள் மூடப்பட்டன. புதுடில்லி மற்றும் ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் ரயில் நிலையங்களுக்கு வந்த, அங்கிருந்து புறப்படும் 250 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. மேலும், 24 மணி நேரத்திற்கு இணைய சேவை முடக்கப்பட்டதுடன், நகரின் வீதிகளில் பல அடுக்கு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டன.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, கன்னாட் பிளேஸ் பகுதியில் உள்ள கடைகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் உணவகங்களை மூடி வைக்குமாறு புதுடில்லி வணிகர் சங்கம் அறிவுறுத்தியிருந்தது. மேலும், அக்., 9 மற்றும் 10ம் தேதிகளில் மதுக்கடைகளை மூட டில்லி அரசு உத்தரவிட்டது.
தொடர் போராட்டங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கான் மார்க்கெட்டில் ஒரு நாளுக்கு ஏழு கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டதாக வணிகர்கள் தெரிவித்தனர். கடைகளின் வாடகையையும் கணக்கில் கொண்டால், 50 கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள சென்ட்ரல் பார்க்கில் நேற்று மாலை போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டதால், அப்பகுதியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் போலீசார் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால், வாடிக்கையாளர்களின் வருகை குறைந்து, வணிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வணிகர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
போராட்டம் நடத்துவது ஒரு அடிப்படை உரிமை என்றாலும், அதே சமயம் சட்டத்தை நிலைநாட்டுவதும், பொது வாழ்க்கை முடங்கிவிடாமல் பார்த்துக்கொள்வதும் மிக முக்கியம் என்றும் வணிகர்கள் கூறினர்.