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﻿ கொச்சி - தனுஷ்கோடி நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்துக்கு மீண்டும் அனுமதி

﻿ கொச்சி - தனுஷ்கோடி நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்துக்கு மீண்டும் அனுமதி

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:30 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:30 AM

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மூணாறு: மூணாறில் நிலச்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்ட பகுதியில் சீரமைப்பு பணிகள் முடிந்து, நேற்று மாலையில் இருந்து கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து சீரானது.

கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு - கொச்சி இடையே சாலை அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. இப்பணிகளுக்காக பழைய மூணாறு சி.எஸ்.ஐ., சர்ச் அருகே மண் எடுக்கப்பட்ட இடத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டது.

அங்கு நிலச்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டதால் மூணாறில் இருந்து பழைய மூணாறு செல்லும் சாலையில், ஜூலை 4 முதல் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. வாகனங்கள் புறவழிச்சாலை வழியாக திருப்பி விடப்பட்டன.

அங்கு கடந்த மூன்று நாட்களாக நிலச்சரிவை தடுப்பதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அந்த பணிகள் நிறைவடைந்ததால், நேற்று மாலை முதல் அவ்வழியாக வாகனங்கள் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டன.

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