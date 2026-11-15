ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டுவெடிப்பு பஞ்சாப் இளம்பெண் உட்பட இருவர் கைது: பாக்., உளவு அமைப்புடன் தொடர்பு அம்பலம்
ரயில் தண்டவாளத்தில் குண்டுவெடிப்பு பஞ்சாப் இளம்பெண் உட்பட இருவர் கைது: பாக்., உளவு அமைப்புடன் தொடர்பு அம்பலம்
UPDATED : நவ 15, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:32 PM
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில், ரயில் தண்டவாளத்தில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில், பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான, ஐ.எஸ்.ஐ., உடன் தொடர்பில் இருந்த, பஞ்சாபைச் சேர்ந்த, மஹக்தீப் கவுர், 21, என்ற இளம்பெண் உட்பட இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராஜஸ்தானின் ஸ்ரீ கங்காநகர் மாவட்டத்தின் ராம்சிங்பூர் பகுதிக்கு உட்பட்ட அனுப்கர் – சூரத்கர் ரயில் வழித்தடத்தில், கடந்த 3 இரவு 9:45 மணிக்கு குண்டு வெடித்தது. இச்சம்பவத்திற்கு, 45 நிமிடங்களுக்கு முன் தான், ஒரு பயணியர் ரயில் அந்த தண்டவாளத்தை கடந்து சென்றது. இதனால், அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
குண்டுவெடிப்பின் தீவிரத்தால் தண்டவாளத்திற்கு அடியில் இருந்த இரண்டு சிமென்ட் ஸ்லீப்பர் கட்டைகள் உடைந்து சிதறியதோடு, 2.5 அடி ஆழத்திற்கு பள்ளம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அந்த வழித்தடத்தில் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது. சீரமைப்புப் பணிகளுக்கு பின், கடந்த 5 முதல் ரயில் சேவை மீண்டும் துவங்கியது.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரித்த ராஜஸ்தான் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவினர், பஞ்சாபின் குர்தாஸ்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மஹக்தீப் கவுர், 21, அவரது கூட்டாளி தவிந்தர் சிங், 23, ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர்.
போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கணவர் சிறையில் உள்ள நிலையில், தனியாக வசித்த மஹக்தீப் கவுரை, பாகிஸ்தானின் ஐ.எஸ்.ஐ., ஏஜன்ட்கள் இருவர் காதல் வலையில் வீழ்த்தி, பண ஆசைக்காட்டி இந்த சதிச்செயலுக்கு பயன்படுத்தி உள்ளனர். தன் கூட்டாளி தவிந்தர் சிங்குடன் ஸ்ரீ கங்காநகருக்கு மூன்று முறை சென்று நோட்டமிட்ட மஹக்தீப் கவுர், பலமுறை அந்த ரயில் வழித்தடத்தை குண்டுவைத்து தகர்க்க முயன்றார். எனினும், அவை தோல்வி அடைந்தன. இதையடுத்து, கடந்த 3ல் வெடிகுண்டுகளை அவர்கள் வெடிக்க செய்தது தெரிய வந்தது. அவர்களிடம் இருந்து இரண்டு துப்பாக்கிக்கள், 46 தோட்டாக்கள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவர்களுக்கு உதவியதாக மேலும் மூவரிடம் விசாரிக்கின்றனர்.