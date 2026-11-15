நக்சல்களால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது பழங்குடியினரே: பிரதமர் மோடி பேச்சு
நக்சல்களால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது பழங்குடியினரே: பிரதமர் மோடி பேச்சு
ADDED : நவ 15, 2026 04:32 PM
கட்சிரோலி: ‘‘நாட்டில் நக்சல் வன்முறைகளால் பழங்குடியினரே அதிகம் பாதிக்கப்பட்டனர். மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த முந்தைய அரசுகள், நக்சல்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்தன,’’ என, பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றஞ்சாட்டினார்.
பழங்குடியின சுதந்திர போராட்ட வீரர் பிர்சா முண்டாவின், 151-வது பிறந்த நாளையொட்டி, மஹாராஷ்டிராவின் கட்சிரோலி மாவட்டத்தில் இன்று (நவ.,15) நடந்த, தேசிய அளவிலான, ‘ஜன்ஜாதிய கவுரவ் திவாஸ்’ நிகழ்ச்சியில், ‘வீடியோ கான்பரன்ஸ்’ மூலம் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி, பழங்குடியின பகுதிகளின் வளர்ச்சிக்காக, 3,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 246 வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்.
விழாவில், பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:
நக்சல் வன்முறைகளால் பழங்குடியின மக்களே மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். பழங்குடியின மக்களின் ஓட்டுரிமை கூட நக்சல்களால் பறிக்கப்பட்டது. ஆனால், மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த முந்தைய அரசுகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் கைகளை கட்டிக் கொண்டு வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்தன. பழங்குடியின சமூகத்தினர் எப்போதும் அநீதிக்கு எதிராக துணிச்சலுடன் போராடியவர்கள். நம் ஆயுதப்படைகளின் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளால், இன்று, நக்சலிசம் இல்லாத இந்தியா என்ற இலக்கு நனவாகி உள்ளது.
நீண்ட காலமாக அடிப்படை வசதிகளின்றி தவித்த பழங்குடியின பகுதிகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. இதற்காக, 1 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. 12 ஆண்டுகளில், நாட்டில், 50 கோடி மக்கள் தீவிர வறுமையிலிருந்து மீண்டு வந்துள்ளனர். சுதந்திரத்திற்கு பின், நம் நாடு நிகழ்த்திய மிகப்பெரிய சாதனைகளில் இதுவும் ஒன்று.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.