நீச்சல் குளத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து இரு வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணியர் பலி
நீச்சல் குளத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து இரு வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணியர் பலி
UPDATED : அக் 31, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:54 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் பெங்களூருவுக்கு சுற்றுலா வந்த வெளிநாட்டை சேர்ந்த இருவர், ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலின் நீச்சல் குளத்தில் நீந்தும் போது மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தனர்.
ஐரோப்பிய நாடான ஜெர்மனை சேர்ந்த அலெக்சாண்டர், 57, ஸ்லோவேகியா நாட்டின் ஜூராஜ் ஹார்வெட், 45, ஆகியோர் நம் நாட்டுக்கு சுற்றுலா வந்தனர். சில நாட்களுக்கு முன், பெங்களூரு வந்த இவர்கள், ஹலசூரின் குருத்வாரா அருகில் உள்ள, கான்ராட் என்ற ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கினர்.
ஹோட்டலின் மூன்றாவது மாடியில் உள்ள நீச்சல் குளத்தில், நேற்று முன் தினம் நள்ளிரவு 11:30 மணிக்கு, இவர்கள் இருவரும் நீச்சல் அடித்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது திடீரென மின்சாரம் பாய்ந்தது. நீரில் இருந்து வெளியே வர முயற்சித்தும் முடியாமல், உதவி கேட்டு கூச்சலிட்டனர்.
இதை பார்த்த, அதே ஹோட்டலில் தங்கியுள்ள அமெரிக்காவை சேர்ந்த மாத்யூ, 41, ஹோட்டலின், ‘லைப் கார்டு’ ராகுல், 28, காப்பாற்ற முயற்சித்தனர். அவர்கள் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் இருவம் காயம் அடைந்தனர். நீச்சல் குளத்தில் தத்தளித்த அலெக்சாண்டரும், ஜூராஜ் ஹார்வெட்டும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
ஹோட்டல் நிர்வாகத்தினர் அலட்சியத்தால், இந்த அசம்பாவிதம் நடந்துள்ளது. நீச்சல் குளத்தை சரியாக நிர்வகிக்கவில்லை என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. நீச்சல் குளத்தில் எப்படி மின்சாரம் பாய்ந்தது. மின் கசிவுக்கு என்ன காரணம் என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். மிகவும் பிரபலமான ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில், இத்தகைய அசம்பாவிதம் நடந்திருப்பது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.