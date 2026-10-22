குடியிருப்பில் திடீர் தீ விபத்து இரு சிறுமிகள் மீட்பு
குடியிருப்பில் திடீர் தீ விபத்து இரு சிறுமிகள் மீட்பு
ADDED : அக் 22, 2026 03:58 PM
புதுடில்லி: டில்லி, பல்பீர் நகர் விரிவாக்கப்பகுதியில் இன்று (அக்.,22) அதிகாலை ஸ்கூட்டர் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள்களில் தீ பிடித்த சம்பவத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டனர்.
பல்பீர் நகர் விரிவாக்கப்பகுதியில் உளள்ள ஒரு குடியிருப்பில் மின்சார ஸ்கூட்டர், மின்சாார மோட்டார் சைக்கிள்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. கீழ் தள பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் சார்ஜில் போடப்பட்டிருந்தன. அதிகாலை 1.50 மணியளவில் அங்கு திடீரென தீப்பற்றியது. தீ மளமளவென பரவி, கட்டடடம் முழுவதும் புகை பரவியது. தரைத்தளத்தில் இருந்த ஒரு அறையில், தக் ஷ், 16 மற்றும் காவ்யா, 15 ஆகிய இரண்டு சிறுமிகள் சிக்கியிரந்தனர்.
தகவல் அறிந்ததும், தீயணைப்பு வாகனங்கள் அங்கு விரைந்தன. காலை 2:40 மணியளவில் தீ பரவாமல் தடுத்து, கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. இன்னொரு புறம், தரைத்தளத்தில் சிக்கியிருந்த இரு சிறுமிகளும் பத்திராமாக மீடக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ஜி.டி.பி., மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டனர். இருவரும் நலமாக இருப்பதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
தில்லியின் பால்பீர் நகர் விரிவாக்கப் பகுதியில், வியாழக்கிழமை அதிகாலை மின்சார ஸ்கூட்டர் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றில் தீப்பிடித்த சம்பவத்தில், இரண்டு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்பு சேவை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.