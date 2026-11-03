பழிக்கு பழியாக சுட்டு கொலை :வசீராபாதில் இருவர் கைது
பழிக்கு பழியாக சுட்டு கொலை :வசீராபாதில் இருவர் கைது
UPDATED : நவ 03, 2026 04:52 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:36 PM
புதுடில்லி: வட டில்லியின், வசீராபாத் பகுதியில், ஒருவரை சுட்டுக்கொன்ற வழங்கில் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
வசீராபாத் பகுதியில் உள்ள ஜே.ஜே., காலனியை சேர்ந்தவர் ரவி. கடந்த, 2021ம் ஆண்டு நடந்த கொலை வழக்கில், ரவிக்கும், இதே பகுதியை சேர்ந்த கமல் கோஸ்வாமி என்பவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்தது. oடமேற்கு டில்லியில் உள்ள நேதாஜி சுபாஸ் பிளேஸ் காவல் நிலையத்தில் பதிவான இந்த கொலை வழக்கில், ரவி கைது செய்யப்பட்டார். இவர், கடந்த அக்., மாதம் ஜாமினில் வெளியில் வந்தார்.
இந்த கொலை வழக்கில், ரவியை பழிதீர்க்க கமல் கோஸ்வாமியும், அவரது நண்பர் மோனு ஆகியோர் திட்டமிட்டனர்.
ஜாமீனில் வெளிவந்த ரவி, வசீராபாத் பகுதியில், நேற்று முன் தினம் இரவு நண்பர்கள் சிலருடன் மது அருந்தினார். அவர்களுடன் கமல் கோஸ்வாமி மற்றும் மோனு ஆகியோரும் இருந்தனர்.
பின், அவர்கள் அங்கிருந்து ஒரு காரில் சென்றனர். சற்று நேரம் கழித்து, காரை சங்கமம் விஹார் பகுதியில் நிறுத்தி, பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது திடீரென காரில் இருந்து இறங்கிய கமல் கோஸ்வாமி, ரவியை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளார். இதில் ரவி மீது இரண்டு குண்டுகள் பாய்ந்தன. உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம், மருத்துமனைக்கு ரவி கொண்டு செல்லப்பட்டார். நேற்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி ரவி இறந்தார்.
இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து, கமல் கோஸ்வாமி மற்றும் மோனு ஆகிய இருவரை நேதாஜி சுபாஷ் பிளேஸ் காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்தனர். இதில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் இன்னொருவரை தேடி வருகின்றனர்.