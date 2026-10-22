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/செய்திகள்/இந்தியா/பஞ்சாபில் ரவுடி கும்பலை சேர்ந்த இருவர் கைது; துப்பாக்கிகள், தோட்டாக்கள் பறிமுதல்

பஞ்சாபில் ரவுடி கும்பலை சேர்ந்த இருவர் கைது; துப்பாக்கிகள், தோட்டாக்கள் பறிமுதல்

பஞ்சாபில் ரவுடி கும்பலை சேர்ந்த இருவர் கைது; துப்பாக்கிகள், தோட்டாக்கள் பறிமுதல்

ADDED : அக் 22, 2026 09:24 AM

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ADDED : அக் 22, 2026 09:24 AM

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-நமது நிருபர்-

பஞ்சாபின் நவான்ஷாஹரில் நடத்திய சோதனையில் ரவுடி கும்பலுடன் தொடர்புடைய இரண்டு கூட்டாளிகளைக் கைது செய்யப்பட்டார். அவர்களிடமிருந்து இரண்டு அதிநவீன கைத்துப்பாக்கிகளையும், தோட்டாக்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த ரவுடி கும்பலுடன் தொடர்பில் இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது. ரவுடி கும்பலை ஒழிப்பதிலும், குற்றங்களைத் தடுப்பதிலும், பஞ்சாப் முழுவதும் அமைதி, பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும் உறுதியாக இருக்கிறோம் என டிஜிபி கவுரவ் யாதவ் தெரிவித்து உள்ளார்.

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