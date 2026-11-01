உ.பி.,யில் ரோஸ்வாட்டர் ஆலை பெயரில் போதை பொருள் தயாரித்த இருவர் கைது
உ.பி.,யில் ரோஸ்வாட்டர் ஆலை பெயரில் போதை பொருள் தயாரித்த இருவர் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 06:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:54 PM
லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில், ‘ரோஸ்வாட்டர்’ தயாரிப்பதாகக் கூறி ஆலை ஒன்றில் போதை பொருள் தயாரித்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். அங்கிருந்து, 1,102 கிலோ ‘மெபெட்ரோன்’ என்ற போதை பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
உ.பி.,யின் ஜலான் மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்புரா பகுதியில் ரோஸ்வாட்டர் ஆலை ஒன்று இயங்குகிறது. அங்கு போதை பொருள் தயாரிப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து, அதிகாரிகள் சமீபத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கிருந்து, 1,102 கிலோ மெபெட்ரோன் போதை பொருள் மற்றும் அதை தயாரிக்க தேவையான வேதிப்பொருளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சந்தை மதிப்பு, 200 கோடி ரூபாய்.
ரோஸ்வாட்டர் தயாரிப்பதாகக் கூறி போதை பொருள் உற்பத்தி ஆலை நடத்திய ஹேமேந்திரா குஸ்வாஹா, 27, சந்தோஷ், 37, ஆகியோரை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். அவர்களின் வீடுகளிலும் சோதனை நடத்திய அதிகாரிகள், போதை பொருள், வேதிப்பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனர். இதில் சம்பந்தப்பட்டோர் குறித்து அவர்களிடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.