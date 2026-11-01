மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு காங்கிரசிடம் 5 கேள்விகள்
மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு காங்கிரசிடம் 5 கேள்விகள்
ADDED : நவ 01, 2026 04:15 AM
ADDED : நவ 01, 2026 04:15 AM
புதுடில்லி: பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, காங்கிரசிடம் ஐந்து கேள்விகளை எழுப்பினார்.
1. காங்., தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட தேர்தல் கமிஷனால், 2014 லோக்சபா தேர்தல் நடத்தப்பட்ட போது, 44 இடங்களை மட்டும், காங்., பெற்றது எப்படி?
2. தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், 2024 லோக்சபா தேர்தலின் போது, தலைமை தேர்தல் கமிஷனராக பதவி வகிக்கவில்லை. அப்படி இருக்கையில், அந்த தேர்தலில் காங்., தோற்றது ஏன்?
3. தேர்தல்கள் பா.ஜ.,வுக்கு சாதகமாக நிர்வகிக்கப்படுவதாக காங்., நினைத்தால், 2014 - 26 இடையில், காங்., அல்லது அதன் கூட்டணி அரசுகள் அமைக்கப்பட்ட அனைத்து மாநிலங்களின் முதல்வர்களையும் ராஜினாமா செய்ய வைத்து, மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வைக்குமா?
4. எஸ்.ஐ.ஆர்., விவகாரத்தில், நாட்டில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள், இறந்தவர்கள் மற்றும் தங்கள் இடங்களை மாற்றியவர்களின் பெயர்களை, வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்க வேண்டுமா, வேண்டாமா?
5. தேர்தல் கமிஷனால், இதற்கு முன், எட்டு முறை நடத்தப்பட்ட எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளும் சட்டவிரோதமானவையா?